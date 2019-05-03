Фонд гарантирования ликвидировал "Захидинкомбанк"

В связи с этим фонд завершает выплаты его вкладчикам.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию "Захидинкомбанка", начатую в июле 2014 года.

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Как сообщается на сайте фонда, ликвидатор банка подал документы для государственной регистрации ликвидации банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

Отмечается, что в связи с этим фонд завершает выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка.

Справка УНИАН. "Захидинкомбанк" (г. Луцк) работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу небольших финучреждений. По информации Национального банка, ключевым владельцем банка был проживающий в Енакиево (Донецкая обл.) бизнесмен Арсен Иванющенко.

Фонд гарантирования начал ликвидацию "Захидинкомбанка" в июле 2014 года.