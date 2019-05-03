Платежный баланс Украины сведен с профицитом в $336 миллионов

В марте платежный баланс сведен с профицитом 652 миллиона долларов.

Платежный баланс Украины за январь-март 2019 года сведен с профицитом в размере 336 миллионов долларов против 272 миллионов долларов дефицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте НБУ, дефицит текущего счета в первом квартале по сравнению с показателем годом ранее сократился на 20% - до 422 миллионов долларов.

Приток по финансовому счету за этот период составил 769 миллионов долларов, что втрое выше показателя годом ранее.

Согласно приведенным данным, в марте платежный баланс сведен с профицитом 652 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины за 2018 год уже четвертый год подряд сведен с профицитом, который составил 2,877 миллиарда долларов, или на 12% выше профицита за 2017 год.