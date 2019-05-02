"ПриватБанк" предупредил о мошенническом розыгрыше от его имени

Банк не проводит никаких викторин, розыгрышей и опросов с денежными призами.

Распространяемая в социальных сетях информация о выплате "ПриватБанком" 10 тысяч гривень вознаграждения за участие в опросе не соответствует действительности.

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Об этом сообщили в пресс-службе банка, комментируя соответствующие публикации в соцсети Facebook.

"ПриватБанк" не проводит никаких викторин, розыгрышей и опросов с денежными призами", - говорится в сообщении.

По информации банка, подобные сообщения размещают мошенники с целью кражи данных платежных карт клиентов.

"Не дайте мошенникам ни одного шанса", - призвали в банке.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.