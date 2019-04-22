Выборы. МВФ. Чего ожидать от гривни

Президентские выборы в Украине завершились подорожанием иностранной валюты. 22 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,85 грн/доллар. Евро поднялся в цене до 30,12 - 30,15 гривни. На наличном рынке котировки нацвалюты к доллару составили 26,86 - 27,16 гривни. Евро покупают за 30,13 гривни, продают - за 30,61 гривни. На «черном» рынке «зеленый» торгуется по 27,02 - 27,12 гривни, евро - 30,38 - 30,47 гривни. Падение нацвалюты пока незначительное – в районе 6-7 копеек. Но все же оно есть, и тенденция негативная. Нацбанк ранее предупреждал, что предсказать ситуацию на валютном рынке после выборов президента практически невозможно. Хотя, с начала года гривня укрепилась на 3,2%.

Пока до исторического минимума далеко, он был достигнут нацвалютой в феврале 2015 года - 30,01 грн/долл. Да и госбюджет-2019 основан на прогнозном показателе курса 29,4 грн/долл. Более положительную оценку дает главный кредитор – Международный валютный фонд. Он считает, что в этом году гривня девальвирует до 28,68 грн/долл. с 27,19 грн/долл. в 2018 году.

Примерно в таких же параметрах находится прогноз международного рейтингового агентства S&P – до конца года гривня упадет до 28,6 грн/долл. И главная причина – медленный рост экономики. В S&P подчеркивают, что показатель ВВП в Украине на душу населения является третьим снизу среди стран Европы и СНГ - после Таджикистана и Узбекистана. По мнению S&P, для ускорения роста нашей стране потребуется больше инвестиций, которые в прошлом году составили всего 19% ВВП при докризисном показателе 30% в 2007 году. Еще одним фактором, сдерживающим экономический рост, в агентстве назвали слабое кредитование банковского сектора. Так, по данным S&P, с 2014 по 2018 год реальный рост кредитования частного сектора в совокупности сократился почти на 65%.

Бизнес считает, что обменный курс гривни не превысит в этом году отметку 29 грн/долл., среднее значение будет на уровне 29,32 грн/долл.

Эксперты же уверяют, что угроза падения гривни в ближайшее время отсутствует, но вот в среднесрочной перспективе это может произойти. И всему виной проблематичность дальнейшего сотрудничества с МВФ. Миссия фонда уже работала в Киеве с 5 по 13 марта и уехала «по-английски» - не сделав по итогам переговоров не одного заявления. В Нацбанке пояснили это тем, что визит был техническим, он не предусматривал принятия решения о предоставлении либо задержке очередного транша. А их в этом году ожидается два – по 1,3 млрд долларов, в мае и ноябре. Транши будут выделяться по итогам пересмотра выполнения условий новой 14-месячной программы stand-by объемом 3,9 млрд долларов, которая была утверждена МВФ в декабре 2018 года. В том же месяце Украина получила первый транш 1,4 млрд долларов. Судьбу очередных кредитов будет традиционно решать миссия МВФ. Она по плану должна прибыть в нашу страну 15 мая и 15 ноября.

Для получения кредитной помощи нужно выполнить главные условия МВФ – повысить цены на газ для населения, что предусмотрено бюджетом на текущий год уже с мая, дать старт большой приватизации, который пятый год срывается, принять закон «сплит», подразумевающий оптимизацию госрегулирования рынков небанковских финансовых услуг, реформировать фискальную службу – ее фактически разделить на налоговую и таможню, и активизировать борьбу с коррупцией. Ничего из перечисленного не сделано. А вот «антикоррупционные» новшества введены – решением Конституционного суда отменена уголовная ответственность за незаконное обогащение. Эта норма была введена еще в 2015 году в ходе реализации предыдущей программы сотрудничества с Фондом. Вердикт КСУ уже вызвал бурную реакцию у международных партнеров. Кроме того, остались недовольными кредиторы и решением суда о противоправной национализации «ПриватБанка».

И если помощи доноров в этом году не будет, а она нужна как никогда - в 2019-2020 годах потребности Украины во внешнем финансировании будут очень высокими, так как обслуживание внешнего госдолга только в этом году пойдет 4,3 млрд долларов, на погашение - 1,7 млрд долларов и примерно по 2,4 млрд долларов в 2020-2021 годах, то выпутаться из этого будет очень сложно. Безусловно, гривня на проблемы отреагирует первой.

Чего ожидать от гривни?

По мнению главы экспертно-аналитического Совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, риски для курса гривни очень существенные.

«Главное, в чем я совершенно уверен, что Украина не получит в этом году транш МВФ. И, возможно, в следующем году нам тоже не удастся возобновить сотрудничество с Фондом. Чтобы получить транш, Украина, в первую очередь, должна была принять закон «сплит» - о разделении функции Нацкомфинуслуг между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Принять этот закон до мая, когда должна приехать рабочая миссия Фонда, не получится. Кроме того, МВФ достаточно жестко отреагировал на решения суда по «ПриватБанку». Причем именно Международный валютный фонд был инициатором национализации этого банка. То есть, в мае мы транш не получим, затем будет в разгаре парламентская кампания, МВФ будет ждать ее окончания, а потом будет ожидать принятия бюджета на 2020 год. Таким образом, до весны следующего года денег МВФ точно не даст. А следом не будет помощи от Всемирного банка, и ЕС, и США. Учитывая все эти факторы, о которых можно говорить со 100% вероятностью, с курсом гривни будут проблемы. Погасить долг в этом году резервы есть, но в дальнейшем это будет сделать очень сложно. До конца года на гривню будет слишком большое давление. Негативные ожидания имеют место быть, кроме негативных факторов платежного баланса. Плюс обострение политической борьбы в преддверии парламентских выборов», - отметил эксперт.

Специалист Dragon Capital Сергей Фурса также считает, что в среднесрочной перспективе нельзя исключать падения нацвалюты: «В ближайшее время ничего не должно угрожать курсу гривни. В то же время, в среднесрочной перспективе курс национальной валюты зависит от того, сохранится ли сотрудничество с МВФ. А риск его потери есть. Это и ситуация с «ПриватБанком», и «сплит», и аудит НБУ».

Более оптимистично настроен глава Совета Национального банка Богдан Данилишин. Он подчеркивает, что экономика Украины растет 12 кварталов подряд. ВВП Украины вырос на 3,3%. Номинальный ВВП составил 3,56 трлн гривен, в расчете на одного человека - 84,19 тысячи гривен. Номинальный ВВП в долларовом эквиваленте составил 130,83 млрд долларов. Основным драйвером роста реального ВВП в 2018 году был внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный. Весомым фактором экономического роста была инвестиционная активность. Так, в прошлом году валовое накопление основного капитала возросло на 14,3% в годовом измерении, в частности, за счет потребности бизнеса в модернизации производства и обновлении основных фондов.

«Указанные факторы останутся основными двигателями экономического роста и в текущем году. Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 3%, Национальный банк - на 2,5%. Довольно оптимистично на развитие экономики Украины смотрят ключевые партнеры нашей страны из числа международных финансовых учреждений. В частности, Всемирный банк прогнозирует рост украинской экономики на 2,9% в текущем году, Международный валютный фонд - на 2,7%. По итогам 1 квартала 2019 года можно ожидать до 2% роста ВВП, учитывая, что Индекс производства базовых отраслей упал за первые 2 месяца на 0,5 п.п. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B/B» со стабильным прогнозом. Банковская система Украины закончила 2018 прибылью в размере 21,7 млрд гривен. И это после убыточных для банковской системы 2014-2017 годов, положительный финансовый результат банков в 2018 году - исторический максимум с точки зрения суммы. Ситуация на валютном рынке Украины является стабильной. С 1 января гривня укрепилась к доллару более чем на 3%. Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2019 составляют 20,6 млрд долларов. Объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка. Благоприятная ситуация на валютном рынке дала возможность НБУ закупить на рынке около 700 млн долларов в резервы. Причем НБУ внимательно следит за ситуацией на межбанковском валютном рынке и готов своевременно сглаживать колебания курса», - резюмировал эксперт.

Что касается истории с «ПриватБанком», то, по его словам, в дальнейшем обязательно будет апелляционное рассмотрение, которое может растянуться на несколько лет. Поэтому ситуация вокруг банка будет оставаться стабильной. «Нам важно не только обеспечить стабильность системы, но и не растерять доверие наших кредиторов, вместе с которыми мы достигли финансовой стабильности. Уверен, что слаженные действия НБУ, правительства и СНБО уберегут Украину от ненужных потерь и финансовых потрясений», - подытожил эксперт.

Как поведет себя гривня, покажет время. Ведь выборы – это только старт перемен. Есть надежда, что они будут только к лучшему.

Нана Черная