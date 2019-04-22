Министр финансов назвала приоритеты работы ведомства после выборов

Минфин продолжит работу над трехлетней бюджетной резолюцией и проектом бюджета на 2020 год с меньшим дефицитом.

Министерство финансов Украины продолжит работу над завершением трехлетней бюджетной резолюции и проектом государственного бюджета на 2020 год с меньшим дефицитом, написала на своей странице в сети Facebook министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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«Украина избрала нового президента. Выбор подавляющего большинства моих сограждан после 5 лет войны и непростых реформ меня удивил. Выбор, который я и как гражданка и как министр могу не разделять, но должна принять, потому что выборы прошли демократическим способом. Что буду делать я? Продолжать работать министром финансов до завершения каденции нашего правительства и все усилия направлю на те сферы, которые были моими ключевыми приоритетами, когда я в команде технократов пришла на государственную службу в 2015 году», - написала Маркарова.

В частности, министр назвала ключевые направления работы ведомства, среди которых, помимо внедрения трехлетнего бюджетирования и подготовки проекта бюджета на 2020 год с меньшим чем в этом году дефицитом, создание новой таможенной и налоговой служб и реформа налоговой милиции, завершение привлечения Международной финансовой корпорации (IFC) в капитал государственного «Укргазбанка», а также внедрение новых наблюдательных советов во всех госбанках.

Кроме того, Маркарова сообщила о продолжении работы над созданием Агентства по управлению долгом и дальнейшее уменьшение долга к ВВП, ускорение открытия данных, в том числе в публичных финансах, и качественное финансовое обеспечение всех правительственных реформ, в первую очередь - медицинской и образовательной.

«Особое внимание буду уделять бесперебойности финансирования безопасности и обороны, чтобы наши воины на передовой не имели проблем ни с денежным обеспечением, ни с боеприпасами», - написала она.

Министр финансов также подчеркнула, что будет максимально содействовать всем инициативам, направленным на усиление евроинтеграции Украины и вступления в НАТО.

«Буду бороться за сохранение институтов, которые мы создали за эти 5 лет, должное функционирование которых является залогом уменьшения политического влияния на те сферы, где решения должны принимать профессионалы, а не политики - фискальная политика, монетарная и финансовый сектор», - добавила глава Минфина, поблагодарив президента Петра Порошенко за «сложные решения в очень непростые для Украины времена».

Как сообщал УНИАН, ранее Маркарова сообщала о планах правительства представить в Верховную Раду трехлетнюю бюджетную резолюцию до мая.

Центральная избирательная комиссия обработала более 98% электронных протоколов об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,15% избирателей, за его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,53%.