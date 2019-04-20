Баланс недели: последнее предупреждение Коболеву, победа «Укрнафты» и ренационализация «ПриватБанка»

Вехой уходящей недели, безусловно, будет голосование во втором туре президентских выборов - воскресенье, 21 апреля. Именно к этому событию прикован максимум внимания украинцев. Однако помимо очередных витков политического противостояния в нашей стране произошло много интересного, в том числе, в экономике.

Месяцем ранее страна с интересом наблюдала за развитием конфликта между премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым. Казалось бы, после решения правительства продлить последнему контракт на год стороны достигли согласия. Однако на уходящей неделе их противостояние разгорелось с новой силой.

Камнем преткновения стал режим специальных обязательств, согласно которому газ для населения нельзя продавать по цене, выше предельно установленной – 8,55 гривни за кубический метр. Нынешняя конъюнктура на международном рынке такова, что рыночная цена голубого топлива ниже этого уровня.

Пользуясь моментом, в начале апреля Кабмин разрешил «Нафтогазу» «отпустить» цену на газ, но при этом она все равно не должна превышать предельно установленную. Мотивы правительства понять можно – при свободной цене без ограничения ее потолка существует риск, что уже в ближайшем будущем ситуация может кардинально измениться в худшую сторону.

«Нафтогаз» предложил Кабмину отменить режим спецобязательств, который приведет к повышению цены на газ с 1 мая на 15%.

Реакция Гройсмана последовала моментально: в среду, на заседании правительства премьер пригрозил Коболеву увольнением, если до 24 апреля «Нафтогаз» не установит цену на газ для населения ниже предельно установленной.

«До 24 апреля «Нафтогаз» должен сообщить, что цена рыночная будет ниже 8,55 гривен за кубический метр. Если этого не произойдет, я инициирую отставку руководителя «Нафтогаза» и буду просить украинское правительство поддержать мое предложение. Мне это уже все надоело, как и миллионам украинцев, когда частные интересы менеджмента компании ставятся выше национальных. Все решения правительства должны быть выполнены. Кто в национальной компании с этим не согласен – заявление на стол, и пошли гулять в другую сферу», - заявил глава правительства.

Гройсман четко дал понять, что ему «газовая» игра надоела, и Коболеву лучше уяснить это раз и навсегда.

«Если они этого не сделают, значит, они не хотят этого делать. А играть со мной в кошки-мышки, я считаю, что это, как минимум, - несерьезно с их стороны и бесперспективно. Им никто не поможет. Если они введут в заблуждение украинских граждан, они будут за это наказаны в соответствии с украинским законодательством», - подчеркнул премьер.

Что ж, осталось дождаться ответа «Нафтогаза». Но «Николаевгазсбыт» уже предупредил жителей области о том, что с первого мая цена на газ вырастет на 15%.

Выигрыш «Укрнафты» по крымским активам

Гораздо более приятные эмоции на уходящей неделе вызвала новость о том, что Международный арбитражный суд решил взыскать с России в пользу «Укрнафты», подконтрольной государству, 44,4 миллиона долларов. Речь идет о компенсации за экспроприацию имущества крупнейшей украинской нефтедобывающей компании в аннексированном Крыму.

Стоит отметить, что на сумму компенсации по решению арбитражного суда начисляются проценты, начиная с 22 апреля 2014 года. За пять лет их набежало свыше 5,5 миллиона долларов.

Еще в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, вооруженные формирования государства-агрессора захватили административные помещения и шестнадцать автозаправочных станций «Укрнафты». Все попытки компании вернуть контроль над захваченными активами, среди которых было много непрофильных, оказались напрасными. Компания, руководствуясь Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщила государству-агрессору о нарушении своих прав, но это обращение было проигнорировано.

В связи с этим «Укрнафта» в июне 2015 года передала спор на рассмотрение в арбитражный суд, согласно Арбитражному регламенту Комиссии ООН по правам международной торговли. И вот, наконец, получила решение в свою пользу. Это уже не первая победа над Россией в международных судах, что вселяет определенный оптимизм на будущее.

Примечательно, что на уходящей неделе межведомственная рабочая группа при Министерстве экономического развития и торговли Украины рекомендовала не оспаривать проигрыш нашей страны в споре о транзите украинских товаров по территории РФ в 2016 году. Такая позиция объясняется тем, что в будущем Украина сама сможет применять аналогичные санкции против России, ссылаясь на «чрезвычайные обстоятельства в международных отношениях».

Между тем, правительство России на уходящей неделе ответило на расширенные санкции Украины запретом с 1 июня экспорта в нашу страну нефти и нефтепродуктов, а экспорт угля будет возможен только после получения специального разрешения. Остается понять мотивы этих действий - был ли этот шаг своеобразным пиаром, или его стоит расценивать как «приглашение к разговору» для будущего новоизбранного руководства нашего государства.

Ренационализация «ПриватБанка»

На уходящей неделе важное для экономики и финансовой системы страны стало решение Окружного административного суда Киева. После почти двух лет рассмотрения дела в закрытом режиме коллегия судей полностью удовлетворила иск бывших владельцев о признании противоправным решения о национализации неплатежеспособного «ПриватБанка».

Примечательно, что судьи приняли лишь вступительную и результативную части решения, а полный текст с изложением всей аргументации должен появиться уже на следующей неделе.

Пока можно говорить лишь о том, что ответчики в лице правительства, Национального банка и Фонда гарантирования вкладов не смогли доказать суду правомерность признания неплатежеспособности банка, что стало причиной для его дальнейшей национализации.

Нацбанк и Министерство финансов оперативно заявили о намерении подать апелляционную жалобу на это решение, а президент Порошенко даже провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, заявив о необходимости принятия мер для сохранения стабильности банковской системы.

Как бы там ни было, но в настоящее время крупнейший банк Украины продолжает работать в обычном режиме, а эксперты отмечают, что долговой рынок спокойно воспринял новость об отмене его национализации.

«Никаких движений – ни особого падения, ни особых распродаж», - прокомментировал ситуацию специалист Dragon Capital Сергей Фурса.

Сейчас рынок замер в ожидании полного текста решения суда, которое прольет свет на эти события.

Кстати, на уходящей неделе Окружной админсуд Киева отметился еще одним резонансным решением - приостановил конкурс по отбору руководителя Государственной таможенной службы, который должен был завершиться на следующей неделе.

Премьер Гройсман усмотрел в этом контрабандное лобби заблокировать реформу таможни: «Я понимаю, что контрабандное лобби, когда увидело, что их там что-то не устраивает, что там все прозрачно, - они пошли прикрываться решением суда. Я не отступлюсь от реформы таможни. Я призываю народного депутата (члена фракции «Блок Петра Порошенко» Андрея Антонищака - УНИАН), который подал в суд, отозвать его, я призываю судью еще раз проанализировать основания для остановки проведения конкурса», - сказал Гройсман.

Это решение суда правительство также намерено обжаловать, о чем заявила министр финансов Оксана Маркарова.

«Один из законов физики - «сила действия равна силе противодействия» - работает и в реформировании ГФС. Как только мы начали реально двигаться в реформировании и делать конкретные шаги, включая прозрачный конкурс, нас начали активно блокировать», - подчеркнула министр финансов.

Последняя неделя апреля обещает быть не менее насыщенной событиями. Она ознаменуется не только пониманием того, кто следующие пять лет будет возглавлять Украину, но также возобновлением пленарных заседаний Верховной Рады. Кроме того, государственная служба статистики отчитается о мартовских результатах промышленного производства. Будет интересно!..

Дмитрий Шварц