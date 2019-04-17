Кодекс о банкротстве: что об этом нужно знать

Кодекс по процедурам банкротства, принятый Верховной Радой еще в прошлом году и недавно подписанный президентом, содержит много прогрессивных и новаторских положений, идущих в ногу с мировыми стандартами банкротства. Это дает все основания полагать, что уже в обозримом будущем Украина существенно улучшит свои позиции в рейтинге Doing Business, а это, в свою очередь, положительно отразится на инвестиционном климате в стране и даст толчок к росту экономики.

Как практикующий арбитражный управляющий, к положительным новеллам Кодекса я бы отнес создание единой саморегулирующей организации арбитражных управляющих (СРО).

Разговоры о том, что профессиональному сообществу необходимо объединяться, отстаивать и защищать свои права в профессии, ведутся годами

С 2013 года в Украине зарегистрировано 7 или 8 СРО, но ни одна из них не смогла по-настоящему объединить вокруг себя арбитражных.

Разговоры о том, что профессиональному сообществу необходимо объединяться, отстаивать и защищать свои права в профессии, ведутся годами. Но эта миссия была невыполнима. Теперь же у арбитражных управляющих вариантов нет, законодатель сказал, что нам нужно в обязательном порядке создавать СРО.

Я очень надеюсь, что профессиональное сообщество в ближайшее время (еще до вступления Кодекса в силу) начнет активную работу по созданию единого СРО, которое в будущем будет существовать не только на бумаге, а станет реальным механизмом защиты прав арбитражных управляющих.

Не могу обойти стороной и новеллы, которые будут способствовать прозрачности процедуры банкротства.

К ним бы я отнес упразднение статьи 95 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признания его банкротом» которая давала возможность суду назначать ликвидатором банкрота главу ликвидационной комиссии (как правило, это был директор, который не имеет свидетельства арбитражного управляющего и который фактически довел предприятие до банкротства).

Согласно положениям Кодекса, любая процедура банкротства будет проходить с обязательным участием арбитражного управляющего. При этом, арбитражный управляющий обязан раскрывать информацию касательно финансового положения должника и ход процедуры банкротства на официальном веб-сайте государственного органа по вопросам банкротства. К такой информации, в частности, относится: значительные сделки должника, размер вознаграждения арбитражного управляющего, инвентаризация имущества, дебиторов должника, обеспеченных кредиторов должника, обязательства должника и основания их возникновения, инвесторов, тексты решений собрания кредиторов и комитета кредиторов, текст плана санации.

Комитет кредиторов получит право в любой момент обратиться в суд с ходатайством о замене арбитражного управляющего, независимо от наличия в действиях последнего нарушений

Прозрачности процедуры банкротства будут способствовать новые нормы, согласно которым, арбитражный управляющий обязан отчитываться перед комитетом кредиторов не только о вознаграждении и расходах, а и о своей работе, ходе процедуры банкротства.

При этом, комитет кредиторов получит право в любой момент обратиться в суд с ходатайством о замене арбитражного управляющего, независимо от наличия в действиях последнего нарушений. И тут главную роль будет играть суд, который должен будет принять взвешенное и обоснованное решение не только в интересах комитета кредиторов, но и в интересах всех участников дела о банкротстве.

Что касается продажи имущества должника, то, согласно Кодексу, это будет проходить только через электронный аукцион. Более того, Кодекс предусматривает согласование с комитетом кредиторов и залоговыми кредиторами условий продажи имущества (состав имущества, стартовую цену, шаг аукциона, текс публикации), что должно минимизировать злоупотребления со стороны участников торгов и уменьшить количество обжалований результатов аукциона.

После вступления в силу Кодекса, суд будет иметь право отказать в возбуждении дела о банкротстве, если инициатором не предоставлено доказательств авансирования вознаграждения распорядителю имущества. Думаю, это повысит эффективность работы арбитражного управляющего, т.к. он не будет заниматься поиском денег на оплату своего труда, а, в первую очередь, сконцентрируется на исполнении своих прямых обязательств.

Наверное, основной положительный момент Кодекса — это законодательное урегулирование процедуры банкротства физических лиц. Это общепринятая мировая практика, это то, чего реально не хватало Украине, в долговых отношениях. Процедура банкротства физических лиц даст возможность цивилизовано, в правовом поле, разрешить споры между кредиторами и заемщиками-физическими лицами, в результате чего первые гарантированно получат удовлетворение своих требований (их части), а должники смогут начать жизнь «с нуля» (но с некоторыми ограничениями, так как в течение 5 лет после банкротства таким физическим лицам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, брать кредиты и выступать поручителями).

Вадим Кизленко, адвокат, арбитражный управляющий