Рассчитаться "мимо" кассы: когда украинцы почувствуют преимущества электронного чека

В Украине очередное цифровое новшество - Фискальная служба разрешила регистрацию расчетных операций с помощью компьютеров, планшетов и смартфонов. Новые модели программно-технических комплексов вводятся экспериментально, система будет тестироваться до конца текущего года. Чтобы все заработало, в государственный реестр введены восемь электронных программ - комплекс обработки фискальной информации «ИКС ПРРО», регистратор расчетных операций - специализированный СРРО, программный комплекс «Вебкаса» (Webkassa), фискальный сервер «iNNOVATE!», «Смарт КАСА», «Easy S1», «Укртримекс РРО» и разработанная ГФС система «E-Receipt (е-Чек) электронный чек».

Инновационные проекты будут применяться в сфере торговли, общественного питания, при купле-продаже валюты, торговле через автоматы и в Интернете, приеме наличности для дальнейшего перевода, перевозке пассажиров. Это стало возможным, благодаря запуску в сентябре 2018 года системы для онлайн-регистрации расчетных операций E-Receipt, которая позволяет зарегистрировать кассовые расчеты в режиме онлайн. Другими словами, новшества стартовали с введения «электронного чека».

«В основу системы «E-Receipt (e-Чек) электронный чек» положен принцип обязательной онлайн фискализации чеков на сервере ГФС. Эта система является альтернативой традиционным кассовым аппаратам, ведь может применяться для регистрации расчетных операций, является бесплатной для пользователей», – пояснили тогда в Фискальной службе.

Теперь продавец, применяя персональные мобильные устройства вместо устаревших «кнопочных» кассовых аппаратов, может осуществлять регистрацию сделок и передавать отчетную информацию - чеки, z-отчеты в ГФС, а покупатель может просматривать информацию о покупке в электронном кабинете. Нововведения также отменяют еще один пережиток прошлого – сортировать и хранить в бумажном виде чеки в учетной книге.

Переходим на цифру

Переход на планшеты и смартфоны при расчете – не украинское ноу-хау. Это – очередная реформа согласно обязательствам Украины по имплементации европейских стандартов. Сам принцип – давнишняя практика цивилизованных стран, которая утвердилась в современной жизни с приходом банковских карточек.

В Европе (а также в Казахстане и в России) электронная фискализация работает давно. В частности, в ЕС к любому компьютеру через USB-port подключается специальная флешка c «ключом», подтверждающим достоверность информации. На сам компьютер устанавливается программа, которая отсылает все данные о продажах в «фискальное облако», а уже затем информация отрабатывается налоговиками. Данная система касается и смартфонов, и планшетов. Вместо флешки предприниматель, через соответствующую программу, подключается к фискальному реестру и передает свой отчет. Если, к примеру, в пиццерии вдруг пропал интернет, то тогда идут в ход кассовые аппараты и чеки оформляются вручную. Затем они отправляются опять-таки в «фискальное облако».

Теперь к такой цифровой практике переходит и Украина. Эксперты оценивают «мобильные» новшества положительно, особенно для бизнес-среды и фискальщиков.

Мимо кассы

Переход на систему электронных чеков при использовании мобильных устройств несет много положительного как для предпринимателей, так и для налоговой, потребитель же становится более защищен в правах, считает консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

«Нововведение - общепринятая мировая практика. По сути, вводится электронный чек и адаптируется электронное обеспечение под технологию смартфона. Еще предстоит адаптировать законодательство под возможность использовать смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства в виде кассового аппарата. На данный момент у нас в законе прописано так, что устройство не имеет права выдавать фискальные чеки, которые не находятся в реестре кассовых устройств. И то, что сейчас разрешили использовать мобильные устройства как кассовые аппараты, – только экспериментальная норма, начало электронной фискализации. Это - хорошая новость для бизнеса. Сейчас действуют очень жесткие правила в отношении кассовых аппаратов для исключения вмешательств в отчетность. Теперь же можно будет скачать соответствующее приложение на мобильное устройство, потом подтвердить авторизацию на сайте ГФС и, фактически, можешь работать. Но только в тестовом режиме, а вот технические сложности должны быть урегулированы на законодательном уровне», - пояснила эксперт.

По ее словам, для потребителя в принципе ничего не меняется – он, как и ранее, сможет проверить свой чек в кабинете налогоплательщика. То есть, убедиться, добросовестно ли работает тот или иной магазин, защищены ли его права. Для бизнеса одни плюсы - не нужно покупать дорогостоящий кассовый аппарат, как и платить обслуживающему его сервисному центру, что сокращает финансовые затраты. Сейчас у предпринимателей есть обоснованный страх перед кассовыми аппаратами. Существует много штрафоопасных нарушений, которые выписаны так, что обойти их невозможно, а суммы внушительные, причем за формальные нарушения.

«То есть, законодательство выписано так, что даже при желании не нарушать, ты все равно нарушишь. Документы были разработаны еще в 90-х годах, когда бизнес откровенно не хотел платить, но ситуация меняется. А принцип, изживший себя, остался. Бизнес понимает, что кассовый аппарат – бесконечные проверки, что, по сути, обозначает взятки. Самая коррумпированная часть налоговиков – по кассовой дисциплине. Поэтому предприниматели и шарахаются от кассовых аппаратов, в каком бы виде они не были. На данный момент те, кто торгует сложными техническими товарами, требующими гарантий, обязаны в любом случае их применять. Нововведение же призвано упростить жизнь бизнесу, а это подвигнет его выйти из тени», - подчеркнула эксперт.

Одни плюсы и для налоговиков - в такой способ будет расширено поле поступлений платежей. Особенно это касается онлайн-расчетов.

«Давно поставлена задача – вывести бизнес из тени, особенно расчеты в Интернете. Они, как правило, оформляются на карточки «Васи Пупкина», и все средства идут без уплаты налогов. То есть, нарушаются права потребителей, которые в такой способ лишены гарантий. Ведь на данный момент все расчеты в Интернете идут без фискального чека», - поясняет Томашевская.

Столь длительный срок апробирования нововведения она связывает с тем, что есть еще масса пробелов. Причем тестируют программы не для налогоплательщиков, а для фискалов. Это они должны проверить поступление и действенность контроля, есть ли сбои программного обеспечения.

Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь также считает, что решение Фискальной службы – правильное: «Это экономит средства операторам торговли в части отсутствия необходимости покупать терминалы и их регистрировать. По сути, сейчас в электронном кабинете налоговой регистрируешься, получаешь электронный ключ и все. Данный шаг – прогрессивный, шаг вперед к тому этапу, по принципу которого работают все цивилизованные экономики. С этим решением мы попадем в первую десятку стран мира по внутренним торговым отношениям», - отметил эксперт.

По его словам, для потребителя главное в этом решении – большая возможность быть защищенным в правах, усиление гарантии качества предоставленных услуг. А фискальщики заставят рыночных торговцев работать прозрачно, выйти из тени.

«Этим решением Интернет-торговлю заставят выйти из тени, во что раньше никто не верил. Они обязаны будут выдавать фискальные чеки, но необходима обратная связь с потребителями. Покупатели, зачастую, путают фискальные чеки с товарными, чем и пользуются интернет-магазины. Сейчас потребителю нужно быть подкованным – и административно, и фискально. Требовать фискальный чек в любом случае. Рано или поздно на рынке, с учетом прогрессивного решения Минфина использовать девайсы, права потребителя будут защищены», - уверяет эксперт.

Он объясняет столь длительное тестирование тем, что технически должно быть полностью обкатано программное обеспечение, есть масса аспектов, которые затрагивают вопрос безопасности. Кроме того, бизнесу дан период выхода «на свет», время перестроиться на нормальную мировую практику.

Безусловно, переход на расчеты через смартфоны и планшеты − не панацея от «теневой» экономики, но это еще один шаг, чтобы решить данную проблему. Что же касается прав потребителя, то все в его руках – просто нужно проверять с помощью мобильных устройств прозрачность работы магазина, где совершается покупка.

Кстати, Министерство экономического развития и торговли уверяет, что уже в текущем году, при поддержке немецких специалистов, запустит мобильное приложение, которое поможет украинцам сделать осознанный выбор при покупке той или иной непищевой продукции. По замыслу, приложение будет сообщать потребителям ключевую информацию, на которую нужно обратить внимание - фискальный чек, маркировка товара, инструкция пользователя и т.д. Причем, у будущего приложения будет еще одна функция – осуществление контроля недобросовестных продавцов: если права потребителя нарушены, то программа автоматически, в онлайн-режиме, переадресует жалобу именно ответственному за эту сферу органу.

Хорошая новость для потребителя. Осталось только дождаться ее воплощения в жизнь.

Нана Черная