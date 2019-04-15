Нацбанк сократил выкуп валюты в 2,5 раза

Регулятор купил на рынке 56,5 миллиона долларов и не продавал валюту.

Национальный банк Украины на прошлой неделе, с 8 по 12 апреля, купил на межбанковском валютном рынке 56,5 миллиона долларов, что в 2,5 раза меньше показателя неделей ранее.

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Как сообщается на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор не продавал валюту на межбанке.

Согласно приведенным данным, с начала года Нацбанк купил на межбанке на 799,68 миллиона долларов больше, чем продал.

Справка УНИАН. Национальный банк за 2018 год пополнил резервы на межбанковском валютном рынке на 1,372 миллиарда долларов.