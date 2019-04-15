Фонд гарантирования ликвидировал банк "Даниэль"

В связи с завершением ликвидации банка завершаются выплаты его вкладчикам.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию банка "Даниэль", начавшуюся в апреле 2014 года.

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Как сообщается на сайте фонда, ликвидатор банка подал документы для государственной регистрации ликвидации банка "Даниэль" как юридического лица в Едином государственном реестре.

Также сообщается, что в связи с завершением ликвидации банка завершаются выплаты гарантированного возмещения его вкладчикам.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Даниэль" в апреле 2014 года на основании решения Национального банка об отзыве лицензии и ликвидации этого финучреждения.

С 17 января 2014 года в банке работала временная администрация.

Банк "Даниэль" (г. Киев) работал на рынке Украины с 2003 года и входил в группу небольших финансовых учреждений. Согласно информации банка, никто из его акционеров не являлся владельцем существенного пакета акций (более 10%).