Баланс недели: снижение инфляции, прогноз МВФ и новые санкции против России

На уходящей неделе Украину не переставало лихорадить от споров о том, кто же является более достойным кандидатом на пост президента страны. Оно и не удивительно, ведь второй тур выборов не за горами. Несмотря на то, что ожесточенные политические баталии были в центре внимания украинцев, вторая неделя апреля ознаменовалась также рядом важных экономических событий.

Так, в среду страна увидела первые результаты масштабного ремонта трасс - Служба автомобильных дорог открыла участок первой цементобетонной дороги в Украине - Днепр-Решетиловка в Полтавской области. Пока разрешено движение только на отрезке 1,7 километра по правому проезду автотрассы. Событие прокомментировал министр инфраструктуры Владимир Омелян, оптимистично заявив, что гарантийный срок новой дороги составляет 28 лет.

«Первый участок бетонной дороги в Украине открыт для движения транспорта! Построен по самым современным технологиям, гарантия - 28 лет! Впервые в Украине! Такого до нас не делал никто», - заявил он.

Еще одной положительной новостью уходящей недели стал запуск Государственной фискальной службой эксперимента, по результатам которого ведомство может разрешить регистрацию расчетных операций с помощью смартфонов.

Так, ГФС включила в государственный реестр восемь новейших моделей программно-технических комплексов, среди которых: комплекс обработки фискальной информации «ИКС ПРРО», регистратор расчетных операций специализированный СРРО, программный комплекс «Вебкаса» (Webkassa), фискальный сервер «iNNOVATE!», «Смарт КАСА», «Easy S1», «Укртримекс РРО» и разработанная ГФС система «E-Receipt (е-Чек) электронный чек».

Новые модели программно-технических комплексов будут применять участники экспериментального проекта по внедрению инновационных технологических решений для регистрации расчетных операций в сфере торговли, общественного питания, купли-продажи валюты, торговли через автоматы, приема наличности для дальнейшего перевода, перевозки пассажиров.

Экспериментальный проект продлится до 31 декабря 2019 года, и по его результатам Минфин примет решение о промышленной эксплуатации тех или иных моделей.

Снижение инфляции

Важной новостью уходящей недели стал отчет Государственной службы статистики о замедлении инфляции в марте в годовом выражении. Согласно сообщению ведомства, в предыдущем месяце цены выросли по сравнению с мартом прошлого года на 8,6%, тогда как в феврале текущего года этот показатель составлял 8,8% в годовом выражении.

В то же время, рост цен в марте к предыдущему месяцу составил 0,9% после увеличения на 0,5% в феврале к январю. По сравнению с декабрем 2018 года, потребительские цены в марте выросли на 2,4%.

Наибольший рост цен был зафиксирован на овощи, которые в годовом выражении подорожали на 37,7%, железнодорожный пассажирский транспорт – на 28,6%, автодорожный пассажирский транспорт – на 27%, канализацию – на 25,2%, природный газ – на 22,9%. Тогда как на фрукты цены снизились на 22,6%, яйца – на 18,1%, сахар – на 5,8%, топливо и масла – на 3,5%.

В Национальном банке отметили, что обнародованные результаты Госстата практически соответствуют его прогнозу. По словам банкиров, базовая инфляция замедлилась несколько быстрее, чем ожидалось, прежде всего благодаря укреплению обменного курса гривни к валютам стран-партнеров.

В НБУ подчеркнули, что регулятор и в дальнейшем будет осуществлять политику, направленную на замедление темпов роста цен. В среднесрочной перспективе Нацбанк рассчитывает выйти на уровень инфляции 5%, плюс-минус один процентный пункт.

По итогам текущего года Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 6,3%. Между тем, согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в текущем году в Украине ожидается замедление темпов роста потребительских цен до 7,2%.

Новые санкции против России

Кабинет министров на своем очередном заседании расширил перечень товаров происхождением из Российской Федерации, которые запрещены к ввозу в Украину.

Под запрет попали формалин, карбамидо-формальдегидный концентрат, карбамидо-формальдегидные смолы, пружины для тележек грузовых вагонов (цилиндрические винтовые внешние, цилиндрические, винтовые внутренние), аппаратура для коммутации или защиты электрических цепей (реле), которые используются в устройствах железнодорожной автоматики, сигнализации и связи, проводники электрические на напряжение более 1000 вольт.

Помимо этого, санкции расширены на банки для консервирования (стерилизационные банки), бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла, другие стеклянные емкости.

В Министерстве экономического развития и торговли отметили, что запрет импорта указанных российских товаров не приведет к возникновению дефицита. Вместе с тем, решение правительства будет способствовать увеличению объемов выпуска украинской продукции и положительно скажется на производственных и финансовых показателях отечественных предприятий соответствующих отраслей.

Принятое решение также позволит провести переориентацию экспорта на внутренний рынок стеклотары и диверсификацию импорта продукции, в частности, за счет увеличения торговли со странами Евросоюза. В свою очередь, это будет способствовать инвестиционной активности украинских компаний, позволит украинским производителям сохранить существующие и создать новые рабочие места, увеличить отчисления налогов в бюджеты всех уровней.

Сдержанный прогноз МВФ

На уходящей неделе ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд опубликовал отчет о перспективах развития мировой экономики, в котором нашлось место и прогнозу развития нашей страны.

Так, МВФ прогнозирует девальвацию гривни в 2019 году до 28,68 грн/долл. с 27,19 грн/долл. в 2018 году. В 2020 году гривня девальвирует до 29,96 грн/долл., в 2021 – до 30,55 грн/долл., в 2022 – 31,01 грн/долл., в 2023 – 31,47 грн/долл., 2024 – 31,94 грн/долл.

Также МВФ оценил потребности Украины в финансировании на текущий год в объеме 8,1% ВВП. В 2020 году валовые потребности нашей страны в финансировании составят 8,3% ВВП, в том числе 2,3% ВВП - на финансирование бюджетного дефицита и 6% ВВП - на финансирование долга.

Согласно прогнозу МВФ, дефицит госбюджета Украины в 2021 году сократится до 2,2% ВВП, а в период с 2022 по 2024 год составит по 2% ВВП ежегодно.

Также в Фонде прогнозируют сокращение уровня госдолга Украины к ВВП с 63,9% в 2018 году до 62% в 2019, 57,9% - в 2020, 53,8% - в 2021, 49,8% – в 2022, 46,2% – в 2023, 43,7% – в 2024 году.

Кроме этого, МВФ сохранил прогноз роста экономики нашей страны в 2019 году на уровне 2,7%. При этом в 2020 году ожидается рост реального ВВП Украины на 3%. В 2018 году, по оценке Фонда, экономика нашей страны выросла на 3,3%.

По данным Госстата, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился также до 3,3% с 2,5% в 2017 году.

Важной новостью уходящей недели также стал опубликованный Всемирным банком обзор ситуации с миграцией, в котором наша страна оказалась крупнейшим получателем денежных переводов в регионе «Европа и Центральная Азия».

По оценкам ВБ, Украина в 2018 году получила рекордный объем денежных переводов в размере 14 миллиардов долларов, что на 19% больше показателя 2017 года. По данным Всемирного банка, рост переводов обусловлен как пересмотром методологии их оценки, так и ростом спроса соседних стран на рабочих-мигрантов.

Стоит отметить, что согласно ранее опубликованным оценкам Национального банка, объем частных денежных переводов в Украину в 2018 году составил 10,888 миллиарда долларов, что на 17,5% выше показателя за предыдущий год.

Наибольший объем частных денежных переводов в Украину поступает из Польши, России, США, Чехии и Италии. При этом, по сравнению с показателем предыдущего года, объем поступлений из Польши вырос на 16,4%, в то время как из России – сократился на 26,6%.

Следующая неделя ознаменуется не менее ожесточенными политическими баталиями, кульминацией которых станет день второго тура выборов, 21 апреля. Пока рано давать прогнозы, как в результате изменится экономическая жизнь нашей страны, однако, с большой долей вероятности - скучать не придется.

Игорь Орел