Выплата субсидий «живыми» деньгами продолжится в апреле и мае

В целом по Украине субсидии "живыми деньгами" через Пенсионный фонд и «Ощадбанк» получают около 3,5 млн семей.

Выплата монетизированных субсидий, которая началась 1 марта этого года, продолжится в апреле и мае, поэтому необходимо обеспечить дальнейшее информирование граждан о механизме монетизации.

Читайте такжеВ Минсоцполитики объяснили, откуда берутся субсидии на коммуналку по 20 тысяч

Об этом сообщается на правительственном портале, со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Украины Павла Розенко во время рабочего визита в Житомир.

«Нужно обеспечить дальнейшее информирование граждан о монетизации субсидий и выплату соответствующих средств вовремя и в полном объеме, ведь выплата «живых средств» продолжится в апреле и мае», - цитирует пресс-служба слова Розенко.

Отмечается также, что в целом по Украине монетизированные субсидии через Пенсионный фонд и «Ощадбанк» получают около 3,5 млн семей, а ежемесячная сумма начисления субсидий составляет 5,7 млрд грн.

«Средний размер субсидии составляет 1680 грн», - уточнил вице-премьер, отметив, что в следующем отопительном сезоне выплата субсидий «живыми деньгами» продолжится.

Как сообщал УНИАН, уровень оплаты за услуги водоснабжения от получателей монетизированной субсидии по Украине составляет от 60% до 70%, при этом задолженность по оплате коммунальных услуг в целом на конец февраля составила 69,5 млрд грн.

В Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и распространяется на тех граждан, которые обращаются за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

В феврале Кабинет министров сократил до одного месяца максимальный период просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.