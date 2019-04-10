«Укрпошта» в марте выплатила пенсионерам почти 2 миллиарда субсидий на оплату коммуналки

Выплату получили около 1 млн пенсионеров, средняя сумма выплаченных субсидий составляет 1884 грн.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» в марте выплатил 1,9 млрд грн монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг пенсионерам, получающим пенсию через почтовые отделения, сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что выплату на сумму 1,9 млрд грн получили около 1 млн пенсионеров.

«Средняя сумма выплаченных субсидий составляет 1884 грн. По максимальному средниму размеру субсидий лидируют области - Черниговская (3042 грн), Ивано-Франковская (2801 грн), Волынская (2130 грн)», - сказано в сообщении.

При этом, минимальный средний размер субсидий зафиксирован в Донецкой (1493 грн), Николаевской (1445 грн) и Одесской (1258 грн) областях. Максимальный размер монетизированных субсидий составил 9273 грн.

«Наибольшая сумма выплаченных средств зафиксирована в Киеве и Киевской области - более 190,7 млн грн для почти 106 тысяч пенсионеров, Харьковской - более 154,8 млн грн для почти 80 тысяч пенсионеров, Львовской - более 114 млн грн для более 60 тысяч пенсионеров», - сообщает пресс-служба оператора.

Как сообщал УНИАН, 1 марта министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что в марте домохозяйства получат наличные средства в размере назначенной им субсидии за февраль, при этом в некоторых случаях сумма такой выплаты будет достигать 24 тыс. грн.

С 1 марта 2019 года правительство Украины ввело автоматическую индексацию пенсий, по результатам которой пенсия выросла для 8,972 млн украинских пенсионеров из 10,2 млн пенсионеров. С нового года правительство увеличило размер пенсий военным пенсионерам.

Помимо этого, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и распространяется на тех граждан, которые обращаются за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.