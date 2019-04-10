В Счетной палате рассказали, где Кабмин взял деньги на пенсии в 2018 году

Правительство обеспечило выплаты пенсий украинцам в прошлом году за счет кредитов.

Правительство Украины обеспечило выплаты пенсий и пособий в 2018 году за счет отвлечения значительных средств в объеме 20,8 миллиарда гривень с единого казначейского счета на покрытие кассовых разрывов Пенсионного фонда.

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Об этом сообщается на сайте Счетной палаты со ссылкой за результаты анализа годового отчета о выполнении государственного бюджета Украины за 2018 год.

Отмечается, что на конец года Пенсионный фонд в нарушение Бюджетного кодекса Украины не вернул Госказначейству 4,8 миллиарда гривень полученных кредитов, и в результате его задолженность по займам выросла до 52,8 миллиарда гривень.

В Счетной палате напомнили, что госбюджет Украины за 2018 год из-за недостатков планирования не выполнен по доходам на 2%, по расходам - на 4,7%, а план финансирования госбюджета из всех источников не выполнен на 11% вследствие непоступления плановых объемов госзаимствований.

Также в Счетной палате отметили, что заимствования в 2018 году проводились с большей доходностью, чем в 2017 году. Так, средневзвешенная доходность облигаций внутреннего госзайма в гривне выросла с 10,5 до 17,8%, в долларах США - с 4,8 до 6%, долгосрочных облигаций внешнего госзайма - с 7,4 до 9,5%.

Кроме того, как напомнили в Счетной палате, в 2018 году объем долговых обязательств государства вырос на 27 миллиардов гривень, а общие расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга составили 358 миллиардов гривень.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом на уровне 59,3 миллиарда гривень, или 1,7% ВВП, при установленном предельном показателе в размере 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.