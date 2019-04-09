В Минсоцполитики объяснили, откуда берутся субсидии на коммуналку по 20 тысяч

Правительство планирует ввести мониторинг тарифов на тепловую энергию на государственном уровне.

Кабинет Министров Украины планирует на государственном уровне ввести мониторинг тарифов на тепловую энергию, которые утверждаются органами местного самоуправления, поскольку установленные на местах тарифы могут достигать несколько сотен гривень за кв. м., что приводит к выплате субсидий в размере свыше 20 тыс. грн для одного домохозяйства.

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Об этом на запрос УНИАН сообщило Министерство социальной политики Украины, комментируя информацию ведомства о том, что в марте некоторые домохозяйства получили субсидию наличными в размере свыше 24 тыс. грн.

«На данный момент правительство занимается вопросом введения на государственном уровне мониторинга тарифов на тепловую энергию, которые утверждены органами местного самоуправления, а также проверкой правильности осуществления расчетов соответствующих тарифов», - сказано в письме.

Как пояснили в ведомстве, размер назначенной субсидии зависит от размера установленных цен и тарифов на услуги, в частности тарифы поставщиков тепла для лицензиатов НКРЭКУ устанавливается самим регулятором, но значительная часть органов местного самоуправления уполномочены утверждать их самостоятельно.

«Следует отметить, что не во всех случаях это (утверждение тарифов - УНИАН) осуществляется должным образом, существуют факты назначения субсидий в крайне больших размерах, более 20 тыс. грн, однако явление не имеет массового характера», - информирует министерство.

Анализ таких случаев показал, что размеры установленных тарифов достигают нескольких сот гривень за квадратных метр. В качестве примера ведомство приводит тариф на услугу централизованного отопления в городе Фастов Киевской области, где согласно решению местного исполкома, тариф составляет 126,54 грн за метр квадратный, а также пгт. Зачепиловка Харьковской области, где тариф составляет 4255,58 грн за 1 Гкал и 336,7 грн за 1 кв. м.

«Как следствие, в пгт. Зачепиловка зафиксировано наибольшую сумму назначенной субсидии в размере 24 286 грн в месяц», - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что субсидия назначается при наличии разницы между размером платы за жилищно-коммунальные услуги в рамках социальной нормы жилья, соцнормативов пользования такими услугами и размером обязательного процента платежа, определенного Кабмином.

«На сегодня размер обязательной части платежа за услуги для каждой семьи определяется индивидуально по общей формуле и зависит исключительно от размера среднемесячного дохода домохозяйства в расчете на одного человека», - сообщает Минсоцполитики.

Как сообщал УНИАН, 1 марта министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что в марте домохозяйства получат наличные средства в размере назначенной им субсидии за февраль, при этом в некоторых случаях сумма такой выплаты будет достигать 24 тыс. грн.

Справка УНИАН. Средний тариф для населения на тепло и горячую воду с 1 января 2019 года составляет 1200 грн за 1 Гкалл.