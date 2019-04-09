Экономика Украины с начала года выросла на 1,2%

Минэкономразвития объясняет это рядом факторов, среди которых, в частности, активизация работы строительных предприятий и сферы услуг.

Рост валового внутреннего продукта Украины в январе-феврале 2019 года оценивается в 1,2%, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли.

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Так, в министерстве сообщили, что на деятельность реального сектора в январе-феврале негативно повлияло падение в промышленности и торговле, вызванное проведением текущих и капитальных ремонтов производственных мощностей на металлургических предприятиях и энергогенерирующих компаниях, а также несформированность пакета новых заказов на начало года на отдельных машиностроительных предприятиях.

В то же время, активная деятельность строительных предприятий и сферы услуг (транспорт, розничная торговля, образование, здравоохранение и банковский сектор) обеспечили позитивную динамику ВВП.

Кроме того, в первые два месяца года наблюдался рост спроса на строительную продукцию (на 36,9% выросли объемы строительства инженерных сооружений, на 18,6% – нежилых зданий).

Также в министерстве указали на активное развитие птицеводства (рост объемов выращивания птицы вырос на 9,2%) и улучшение ситуации в свиноводстве (восстановление роста выращивания свиней на 6,4% после длительного периода сокращения на фоне уменьшения случаев АЧС и улучшения генофонда стада за счет роста импорта живых свиней).

Помимо этого, по данным Минэкономразвития, "Укртрансгаз" увеличил на 15% транзит российского природного газа, активизировались грузовые перевозки автомобильным транспортом (на 31,3%).

Также росту ВВП способствовала благоприятная ценовая конъюнктура на отдельных мировых товарных рынках (по данным Всемирного банка, за два первых месяца года мировые цены на удобрения выросли на 12,9%, пшеницу – на 11,6%, железную руду – на 6,9% и кукурузу – на 5,3%).

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики оценила рост ВВП Украины в четвертом квартале 2018 года в 3,4%, в третьем квартале - 2,8%, во втором квартале – 3,8%, в первом квартале - в 3,1%.

Данные Госстата в целом за 2018 год пока не обнародованы. По оценкам Национального банка, этот показатель составил 3,3%, по оценкам Минэкономразвития – 3,2%.

Президент Петр Порошенко в ходе своих выступлений озвучивает данные о росте реального ВВП Украины в 2018 году на 3,4%.

Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 3%, Национальный банк - на 2,5%, Международный валютный фонд – на 2,7%, Всемирный банк - на 2,9%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.