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Уровень доверия украинцев к банкам остается низким – НБУ

12:48, 09 апреля 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook, в течение последнего года показатели доверия к НБУ и украинским банкам, по данным социологических опросов, начали расти.

Ссылаясь на последний опрос Центра Разумкова, в НБУ сообщили, что на сегодня баланс доверия-недоверия к НБУ составляет минус 47%, а к банкам - минус 59%, тогда как в прошлом году соответствующие показатели составляли минус 60% и минус 70% соответственно.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 миллиарда гривень, валютных – сократился на 2,4%, до 13,4 миллиарда долларов.

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Теги: #Нацбанк#банковская система#банковская система Украины