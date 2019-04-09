Уровень доверия украинцев к банкам остается низким – НБУ

На сегодня баланс доверия-недоверия к НБУ составляет минус 47%, а к банкам - минус 59%.

Уровень доверия населения к Национальному банку Украины и украинским банкам остается низким.

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Как сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook, в течение последнего года показатели доверия к НБУ и украинским банкам, по данным социологических опросов, начали расти.

Ссылаясь на последний опрос Центра Разумкова, в НБУ сообщили, что на сегодня баланс доверия-недоверия к НБУ составляет минус 47%, а к банкам - минус 59%, тогда как в прошлом году соответствующие показатели составляли минус 60% и минус 70% соответственно.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 миллиарда гривень, валютных – сократился на 2,4%, до 13,4 миллиарда долларов.