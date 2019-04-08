Возмещение НДС с начала года выросло на треть

В марте 2019 года плательщикам было возвращено 12,6 миллиарда гривень налога на добавленную стоимость.

Объем возмещения налогоплательщикам налога на добавленную стоимость (НДС) в январе-марте 2019 года составил 45,4 миллиарда гривень, что на 34,8%, или на 11,7 миллиарда гривень, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины (ГФС).

Согласно сообщению, среднемесячное возмещение НДС денежными средствами за указанный период возросло до 15 миллиардов гривень, что на 36%, или на 4 миллиарда гривень, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В марте 2019 года плательщикам было возвращено 12,6 миллиарда гривень НДС, это на 25%, или на 2,5 миллиарда гривень, больше марта 2018 года", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, объем возмещения налогоплательщикам налога на добавленную стоимость (НДС) в 2018 году составил 131,7 миллиарда гривень, что на 9,6%, или на 11,6 миллиарда гривень, больше показателя предыдущего года.

По данным Госказначейства, в пятерку крупнейших получателей НДС в 2018 году вошли Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, агрокомпании "Кернел-Трейд" и "АДМ Трейдинг Украина", компания "Нибулон", комбинат "Азовсталь".