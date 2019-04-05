В США избрали нового президента Всемирного банка

Критики кандидатуры Дэвида Мэлпаса во Всемирном банке опасаются, что под его управлением банк начнет руководствоваться принципом Трампа "Америка прежде всего".

Тринадцатым президентом Всемирного банка (ВБ) стал американский экономист и заместитель министра финансов Соединенных Штатов Америки Дэвид Мэлпас.

В пятницу, 5 апреля, исполнительные директора банка единогласно поддержали кандидатуру 63-летнего республиканца, предложенную президентом США Дональдом Трампом, пишет Deutsche Welle.

Мэлпас, который считается доверенным лицом Трампа, был единственным кандидатом на эту должность. Пятилетний срок полномочий нового президента ВБ начнется 9 апреля.

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После неожиданного объявления об отставке предыдущего президента ВБ Джим Йонг Кима в начале февраля Трамп предложил избрать его преемником Мэлпаса, назвав его "глубокоуважаемым" и "блестящим" человеком. Эта кандидатура была подвергнута жесткой критике, поскольку Мэлпас, который консультировал Трампа во время его избирательной кампании в 2016 году, известен как противник Всемирного банка. В частности, он неоднократно упрекал ВБ из-за слишком больших кредитов Китаю, способному, по его словам, обойтись без финансовой помощи извне.

Критики кандидатуры Мэлпаса в ВБ опасаются, что под его руководством банк начнет руководствоваться принципом Трампа "Америка прежде всего".

Всемирным банком традиционно руководит гражданин США, в то время как пост главы Международного валютного фонда (МВФ) занимает, как правило, представитель одной из стран Европы. Всемирный банк со штаб-квартирой в Вашингтоне был основан незадолго до окончания Второй мировой войны для финансирования восстановления Европы.

Сегодня его главная цель - борьба с бедностью и улучшение условий жизни в развивающихся странах. В ВБ сейчас работают более 10 тысяч сотрудников.

Недавно банк представил план действий, который предусматривает выделение бедным странам 200 миллиардов долларов на борьбу с последствиями глобального изменения климата.