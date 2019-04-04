«AXA Страхование» - рекордсмен по количеству наград «Финансового Оскара» 2018

3 апреля 2019 года состоялась церемония награждения рейтинга «Финансовый Оскар» 2018. Лучшие финансовые компании по версии журнала «Бизнес» были отмечены Оскарами и дипломами, при этом «AXA Страхование» собрала самый большой комплект наград. Первый Вице – президент компании Андрей Перетяжко, под аплодисменты присутствующих, 5 раз поднимался на сцену, получая награды в разных номинациях.

“AXA Страхование” стала победителем в номинации «Самая профессиональная страховая компания», а вице-президент «AXA Страхование» Андрей Перетяжко стал победителем в номинации «Личность страхового рынка», заняв 1-е место в рейтинге.

Кроме того, «AXA Страхование» вошла в Топ - 3 в номинациях «Автостраховщик года. КАСКО», «Страховщик Онлайн», «Агрострахование».

«Финансовый Оскар» - награда, учрежденная журналом «Бизнес», уже 23 года подряд отмечает лучших представителей финансового сектора. «AXA Страхование» уже не впервые получает этот знак отличия, каждый раз подтверждая свое лидерство на рынке и надежность для клиентов.