Евросоюз выписал агентству Fitch рекордный штраф

Финансовый регулятор EC наложил на Fitch штраф в €5,1 млн. Штраф выписан за неоднократные нарушения правил, связанные с конфликтом интересов.

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) наложило на рейтинговое агентство Fitch штраф в €5,1 млн за нарушение правил работы на финансовом рынке, в результате чего возник конфликт интересов.

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Об этом сообщается на сайте финансового регулятора Евросоюза, передает РБК.

С июня 2013-го по апрель 2018 года 20% Fitch принадлежало физлицу (акционеру агентства) через компанию, находящуюся во Франции. Этот акционер входил также в состав советов директоров трех компаний, числившихся в рейтинге «дочек» Fitch.

«ESMA обнаружило, что три дочерние компании Fitch нарушили требования о конфликте интересов в ходе рейтинговых мероприятий, проведенных в период с 2013 по 2015 год в отношении компаний, в которых акционер Fitch являлся членом советов директоров», — говорится в сообщении регулятора.

«Дочкам» агентства выписали штрафы: Fitch UK — €3,1 млн, Fitch France — €812 тыс., а Fitch Spain — €1,1 млн.

Газета Financial Times указывает, что выписанный Fitch штраф считается рекордным. По данным источника газеты, речь идет о нарушениях при определении рейтинга французской розничной группы Casino Group. В 2013–2015 годах член совета директоров Casino Марк Ладре де Лашарьер через свою компанию Fimalac владел 20% Fitch. В 2017 году Casino Group аннулировала свой рейтинг от Fitch, но группу по-прежнему оценивают агентства S&P и Moody’s. В 2018 году Fimalac продала свою долю в Fitch за $2,8 млрд американской медиагруппе Hearst, которая теперь полностью владеет рейтинговым агентством.

Европейские регуляторы ужесточили стандарты для кредитных рейтинговых агентств после финансового кризиса, отмечает газета. В соответствии с правилами, вступившими в силу в 2013 году, любому акционеру с долей в рейтинговом агентстве более чем 10% запрещается заседать в совете директоров любой компании, рейтинг которой оценивается этим агентством.