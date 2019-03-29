Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Терра Банка"

Также в фонде сообщили о завершении выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию "Терра Банка", начатую в феврале 2014 года.

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Как сообщается на сайте фонда, документы для государственной регистрации ликвидации банка как юридического лица в Едином государственном реестре направлены госрегистратору 28 марта.

Также, в фонде сообщили о завершении с этой даты выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временную администрацию в "Терра Банк" в августе 2014 года, а в декабре того же года начал его ликвидацию.

"Терра Банк" работал на рынке Украины с 1996 года. С декабря 2013 года его основным акционером стал глава набсовета Сергей Клименко, в то время как прежний владелец Руслан Цыплаков вышел из состава акционеров.