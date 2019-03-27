Украинцы получили возможность расплачиваться в интернет-магазинах с помощью Google Pay

Эта опция подключена в 6,5 тысячах украинских интернет-магазинов.

Украинцы получили возможность расплачиваться в интернете с помощью сервиса Google Pay.

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Эта опция доступна в 6,5 тысячах украинских онлайн-магазинов, сообщили в украинском офисе Google.

"Мы рады сообщить, что отныне украинские пользователи смогут совершать покупки онлайн через Google Pay. В то время как в Украине уже стали популярными мобильные платежи в магазинах с помощью этого простого и безопасного способа оплаты, возможность оплаты через Google Pay онлайн стала доступной только недавно. Благодаря сотрудничеству с украинскими партнерами Wayforpay и Portmone.com уже почти 6,5 тысячи онлайн-магазинов подключили такую опцию", - говорится в сообщении.

Теперь на страницах магазинов, которые поддерживают эту функцию, появится кнопка "Оплатить через G Pay". С помощью сервиса пользователям не придется каждый раз вводить данные карты, достаточно лишь выбрать из списка нужную карточку.

Как сообщал УНИАН, по данным Нацбанка, украинцы все чаще рассчитываются платежными картами и используют бесконтактные методы оплаты.