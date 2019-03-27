В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины и рассказали, куда идут деньги

Украина в 2018 году нарастила объем проектов международной технической помощи на 18% - до 6,6 млрд долл.

Украина в 2018 году реализовывала 618 проектов международной технической помощи общей сметной стоимостью 6,6 млрд долл., что на 109 проектов, или почти на 1 млрд долл. превышает показатель 2017 года.

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Как сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, в том числе реализовано 10 проектов на 3,1 млрд долл. за счет Чернобыльского Фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности.

Отмечается, что крупнейшими донорами Украины в 2018 году стали США (124 проекта на более чем 2 млрд долл.), Европейский банк реконструкции и развития (44 проекта на 759,7 млн долл.), Евросоюз (235 проектов на 522,3 млн долл.), Германия (39 проектов на 386,9 млн долл.), Канада (18 проектов на 152,3 млн долл.).

В разрезе сфер целевого назначения наибольший объем помощи направлен в национальную безопасность и оборону (28%), ядерную безопасность (20% без учета Чернобыльского фонда), управление и гражданское общество (12%), восстановление Донбасса и поддержку внутренне перемещенных лиц (9%), региональное развитие (8%), энергетику и энергоэффективность (6%), здравоохранение (3%), образование и науку (3%).

Также сообщается, что международная техническая помощь представляет собой ресурсы и услуги, получаемые от доноров на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии с международными договорами.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина привлекла 928,3 млн долл. международной технической помощи, что на 321 млн долл. меньше, чем по итогам 2016 года.