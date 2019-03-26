«Вжарили по первое число»: вернут ли деньги за переплату «коммуналки»

НКРЭКУ обнародовала первые результаты внеплановых проверок облгазов, в большей части принадлежащих бизнесмену Фирташу, которые шокировали украинцев платежками за тепло с завышенными в разы суммами. Действия поставщиков топлива признаны незаконными, их обязали провести перерасчет платежей. Но они этого делать не собираются и заявляют, что решение Нацкомиссиии будут оспаривать. Эксперты считают, что в любом случае вернуть переплату потребителю будет проблематично.

«Их нужно вжарить по первое число, потому что по-другому нельзя. Они, монополисты, уже просто сели всем на шею и свесили ноги». Так громогласно заявил в декабре прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман в Верховной Раде по поводу вызвавших негодование у украинцев завышенных платежек за отопление со стороны облгазов и газсбытов.

Сразу же Кабмин потребовал внеплановых проверок поставщиков топлива населению, которые, правда, затянулись на четыре месяца. И вот, наконец, первый результат. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), наложила штраф за невыполнение решения регулятора о запрете доначислений в платежках за газ на трех операторов газораспределительных сетей на общую сумму 2,55 млн гривен.

Это коснулось «Винницагаза», «Волыньгаза» и «Киевоблгаза», входящих в группу «Региональная газовая компания», принадлежащую бизнесмену Дмитрию Фирташу. Штрафные санкции для каждого оператора составили 850 тысяч гривен – максимальная сумма финансового наказания в данном случае.

Штрафы наложены за нарушение лицензионных условий и невыполнение решений Нацкомиссии. Операторов обязали провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым проводилась проверка, - до 5 апреля 2019 года.

Кроме того, Нацкомиссия обязала сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период, начиная с октября 2018 года, по всем бытовым потребителям, по которым осуществлялись доначисления.

По предложению главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко, в решение был добавлен пункт о подаче обращения в Антимонопольный комитет для проведения расследования о злоупотреблении монопольным положением компаниями.

И это только начало аудита - в феврале этого года НКРЭКУ получила разрешение от Государственной регуляторной службы на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем.

Сразу же газсбыты заявили, что причиной дополнительных платежей является «приведение объема газа к эталонным условиям измерения». Они уверяют, что в период пиковых температур – при жаре и холоде, когда газ сжимается или наоборот расширяется, - показатели счетчиков не соответствуют фактическим объемам потребленного топлива. «Идеальным» условием для учета они считают температуру воздуха +20 и атмосферное давление 760 мм ртутного столба. Вот и применили соответствующий коэффициент при расчете поставленного газа. Как результат - за октябрь 2018 года в среднем объемы доначислений составили 1-1,5% от объема потребления, а уже в декабре-январе - около 5-10%. Ссылаются газсбыты и на оспоренную ими в суде сниженную Кабмином норму потребления газа. Тогда правительство и «Нафтогаз» призвали население не оплачивать завышенные платежки. В НАК так же заявили, что «эталонные расходы компенсируются родственным структурам газсбытов – облгазам – через механизм производственно-технологических потерь». А доначисления ведут к двойной оплате одних и тех же объемов топлива и созданию виртуальных долгов, которые в будущем помешают переходу потребителей к другим поставщикам топлива, что предусмотрено законом о рынке газа.

Несмотря на решение НКЭКУ, газсбыты не собираются сдаваться и настаивают на своей правоте.

«Газовая» история с продолжением

Газораспределительные компании уже заявили, что будут обжаловать результаты проверок Нацкомиссии.

«По результатам этой проверки представители НКРЭКУ составили акты. Они не были подписаны операторами ГРС и будут оспариваться. Интересно, что все они написаны по единому шаблону и первыми информацию о содержании этих актов получили не операторы ГРС, а представители государственного монополиста НАК «Нафтогаз Украины», - говорится в сообщении пресс-службы «Региональной газовой компании».

Газораспределительные компании не согласны с выводами комиссии и уверены, что их действия находятся в правовом поле. А приведение объемов природного газа к стандартным условиям продиктовано требованиями нормативно-правовых актов.

«Региональная газовая компания» настаивает, что закон о рынке газа предусматривает, что природный газ является товарной продукцией при стандартных условиях - давление - 760 миллиметров ртутного столба и температура 20 градусов по Цельсию. Кроме того, Кодекс газораспределительных систем, утвержденный НКРЭКУ, также предусматривает, что объем газа в точках коммерческого учета должен быть приведен к стандартным условиям.

«Типовой договор распределения природного газа, утвержденный постановлением НКРЭКУ, предусматривает, что за расчетную единицу распределенного и потребленного природного газа берется кубометр природного газа, приведенный к стандартным условиям», - отмечает компания.

Эксперты считают, что эта «газовая» история не только не заканчивается, она, наоборот, набирает обороты. А пока будут тянуться судебные тяжбы, вернуть переплаченные деньги потребителю вряд ли удастся.

Добиться справедливости

Директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко считает решение НКРЭКУ правильным, но при этом полностью отсутствует механизм возвращения переплаченных денег потребителю.

«У нас очень часто говорят «а», но не говорят «б». Любой закон или постановление Кабмина, решение комиссий, должны предусматривать механизм выполнения. Штраф для обгазов – это очень хорошо. Но остается вопрос – как теперь людям вернуть переплаченные деньги? Об этом никто не подумал, как и том, как будет осуществляться перерасчет. Ситуация пиковая. Действующая процедура внесудебного взыскания средств, переплаченных поставщикам услуг, не предусматривает возврата клиентам «живых» денег. Эти суммы должны быть направлены на счета потребителя и затем использоваться для оплаты топлива. Фактически облгазы обязали сделать перерасчет и вернуть людям переплаченные деньги. Причем это должно происходить автоматически, без всяких дополнительных обращений граждан. Но население всегда крайнее. Сейчас идет доначисление по любым тарифам. И если даже это будет признано незаконным либо решением суда, либо Кабмином, механизма возвращения денег нет. Пока не будет принято решение, кто будет эти средства компенсировать и по какой процедуре, их возвращение не состоится. Можно очень красиво пропиариться на этой теме, но сделать что-то конкретное очень тяжело, дело слишком запутанное. Поэтому вопросов много к правительству», - отметил эксперт.

Как пример он привел ситуацию с учетом газа. «Еще при премьере Яценюке было принято постановление Кабмина, что все многоквартирные дома должны быть оснащены счетчиками тепла. Это решение не выполнено, срок его действия исчерпан. А с начала 2018 года все теплокоммунэнерго стали начислять плату, исходя из квадратных метров. В Киеве 12,5 тысячи многоквартирных домов, а некомплект счетчиков – 2 тысячи. То есть, в каждом шестом доме нет счетчика. Люди платят на 60% больше, чем они платили бы по счетчику. И как найти крайнего? Верховная Рада приняла закон про «коммуналку», в котором указано, что счетчики должны устанавливаться за деньги жильцов. То есть, вернуть переплаченные средства не выйдет. Созданная судебная коллизия украинцам «по барабану», главное для них - мы переплатили, верните обратно. Но пересчитать можно только тогда, когда есть постановление Кабмина. А его нет», - резюмировал Сергиенко.

Юрист частной практики Сергей Царенко считает, что, хотя НКРЭКУ и обязала облгазы сделать перерасчет, но ожидать его вряд ли стоит. Уже сейчас поставщики топлива заявили, что будут оспаривать решение комиссии. Единственный выход для потребителя, который оказался заложником ситуации, - обращение в суд.

«У нас не выписана на законодательном уровне процедура перерасчета. Поэтому облгазы спокойно могут его не делать, причем заводя ситуацию в глухой угол своими будущими исками в суды. Потребитель должен обращаться к регулятору с жалобами, а также подавать самостоятельно в суд, основываясь на решении Нацкомиссии. Пусть даже это займет немало времени, но правда на стороне потребителя, которого не только тарифами за тепло водят за нос», - сказал юрист.

Судебные разбирательства – всегда дело хлопотное. Но если иначе нельзя добиться справедливости, то избегать обращения к Фемиде нельзя. А вот правительству не мешало бы позаботиться о росписи на законодательном уровне механизма перерасчета переплаченных украинцами тарифов и платежей. Хотя, вряд ли сейчас ему до этого – выборы…

Нана Черная