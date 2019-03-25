Завтра в Украине подешевеет валюта: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 26 марта: 100 USD – 2688,9136 гривни; 100 EUR – 3045,1947 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2688,9136 (25 марта – 2696,0935)

100 EUR – 3045,1947 (25 марта – 3047,1249)

Читайте такжеНацбанк назвал пять причин укрепления гривни

Как сообщает УНИАН, сегодня, 25 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,94/26,98 гривни/доллар, что на 7 копеек ниже закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,50/30,54 гривни/евро, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на вторник, 26 марта, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,89 гривни/доллар, к евро – на уровне 30,45 гривни/евро.