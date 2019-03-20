Долги растут: Минфин одолжил на внутреннем рынке почти 13 миллиардов гривень

Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 10 млрд грн и 85 млн долл.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 10,219 млрд грн и 85,2 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 98, 168, 245, 315, 518, 672 и 1022 дня со средневзвешенной доходностью 19,5%, 18,99%, 18,49%, 18,5%, 18,25%, 17,98% и 17,25% годовых соответственно.

Средства в долларах привлечены на 91, 329 и 694 дня с доходностями 6,5%, 7,25% и 7,5% годовых соответственно.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 12,531 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма в январе-феврале 2019 года привлекло в госбюджет 34,752 млрд грн, 886 млн долл. и 33 млн евро.