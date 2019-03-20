Кабмин объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб

Конкурс состоится 16 апреля.

Кабинет министров Украины принял решение объявить конкурс на должности руководителей государственных налоговой и таможенной служб, а также утвердил условия его проведения.

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Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко на своей странице в Facebook.

"Сегодня правительством принято решение об объявлении конкурса на председателя Государственной налоговой службы и председателя Государственной таможенной службы, а также утверждены условия его проведения", - написал Саенко.

По его словам, в том числе Кабмин утвердил общие и специальные квалификационные требования по предложению Министерства финансов и Нацагентства по вопросам государственной службы совместно с международными партнерами.

Также Саенко сообщил, что конкурс будет проведен Комиссией высшего корпуса государственной службы 16 апреля.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планируется завершить к концу апреля текущего года.