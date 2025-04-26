За три месяца ДТЭК инвестировал 1,2 млрд грн в ремонт ТЭС после обстрелов

По состоянию на лето 2024 года было повреждено или разрушено 90% тепловой генерации ДТЭК.

За первые три месяца 2025 года компания ДТЭК инвестировала 1,2 млрд грн в ремонты и восстановление теплоэлектростанций после обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В течение января - марта 2025 года компания ДТЭК Энерго вложила около 1,2 млрд грн в ремонтные работы и восстановление теплоэлектростанций, пострадавших от массированных вражеских обстрелов. Это треть от общего объема инвестиций в восстановление ТЭС за прошлый год", - говорится в нем.

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Отмечается, что ремонтная кампания продолжается непрерывно, поскольку уровень разрушений из-за атак агрессора остается чрезвычайно высоким.

В частности, по состоянию на лето 2024 года было повреждено или разрушено 90% тепловой генерации ДТЭК. Энергетикам удалось накануне зимы восстановить более половины мощностей, но новые массированные обстрелы в ноябре - декабре вызвали новые серьезные разрушения.

"Сегодня наша главная задача - не останавливаться, а активно продолжать восстановительные работы. Усиленно работаем над тем, чтобы быть готовыми к летним пиковым нагрузкам и к предстоящему отопительному сезону", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 3,6 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций и еще 7,5 млрд грн - в развитие отечественной угледобычи.

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