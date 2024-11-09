За три дня энергетики ДТЭК восстановили свет в домах более 15 тысяч семей, пострадавших из-за обстрелов в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Постоянные вражеские обстрелы продолжают разрушать мирные города и села. В Донецкой области, где продолжаются самые тяжелые бои, энергетикам за три дня удалось вернули свет жителям 19 населенных пунктов. С электричеством дома 15,5 тысяч семей местных жителей.

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В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, специалисты ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Отмечается, что энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Недавно сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова завершил ключевые этапы подготовки электрических сетей к прохождению отопительного сезона.