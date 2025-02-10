На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 200 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях, чьи дома были обесточены в результате обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что враг продолжает разрушать мирные города и села. В Донецкой области, где продолжаются самые тяжелые бои, энергетикам за последнюю неделю вернули свет в 192,5 тысяч домов.

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Из них более 167 тысяч - после вражеской атаки на выходных, когда были обесточены 38 населенных пунктов. В том числе - города Краматорск, Славянск, Константиновка и Дружковка.

В компании подчеркнули, что несмотря на все вызовы безопасности за 7 часов энергетикам удалось выполнить ремонты и восстановить электроснабжение обесточенных населенных пунктов.

В то же время на Днепропетровщине энергетикам удалось восстановить электричество в 5,8 тысячах домов местных жителей, также обесточенных после обстрелов.

Напомним, в прошлом месяце энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 537 тыс. семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.