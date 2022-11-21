За прошедшую неделю с 14 по 20 ноября энергетики компании ДТЭК вернули свет для 141 тысяч семей, что остались без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом говорится в сообщении компании.

Работы по восстановлению энергетической инфраструктуры, что разрушена обстрелами, провели в 87 населенных пунктах Киевской, Донецкой и Днепропетровской областей. В компании отмечают, что большинство этих населенных пунктов, особенно на Днепропетрощине и Донетчине, регулярно страдает из-за российских обстрелов, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать в них свет.

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В частности, в Донецкой области, где боевые действия стабильно интенсивные, свет вернули для почти 20 тысяч семей. На Днепропетровщине – 67 тысячам семей.

В Киевской области ДТЭК вернул электроснабжение 54 тысячам семей, которые оставались без света вечером 15 ноября из-за атаки России на объекты критической инфраструктуры.

"Без света пока остается 96 населенных пунктов в Донецкой области. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети обязательно возобновят поставки света в дома всех жителей области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщают в компании.

Напомним, с октября Россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции. Энергетики в режиме 24/7 восстанавливают электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетиков поблагодарил президент Владимир Зеленский.