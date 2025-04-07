На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 63,5 тыс. семей, которые были без электроэнергии после вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В частности, на Днепропетровщине с 31 марта по 6 апреля энергетики смогли вернуть электроснабжение в 33,3 тысячи домов.

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В то же время в Донецкой области несмотря на крайне сложную ситуацию энергетикам удалось вернуть свет в дома почти 29,2 тысяч семей. Энергетики продолжают восстановление сетей в Донецкой области несмотря на постоянную опасность от активных боевых действий в регионе.

Продолжает страдать от вражеских атак и Одесская область. Здесь на прошлой неделе энергетики восстановили электроснабжение для почти 400 семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

Не оставляет враг атаковать Киевскую область и Киев: за неделю энергетики вернули свет в 369 и 253 дома местных жителей соответственно.

Напомним, в марте энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 611 тыс. семей в Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.