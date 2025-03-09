За последние двое суток энергетики ДТЭК вернули свет для более 94 тысяч семей в Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Киевской областях

Об этом говорится сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

Отмечается, что враг усилил атаки на энергообъекты нашей страны. Несмотря на все вызовы энергетики продолжают восстанавливать поврежденные или разрушенные сети и оборудование, как только военные и саперы предоставляют разрешение на проведение работ.

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В частности, на Днепропетровщине за последние два дня энергетики восстановили электроснабжение почти 61,4 тысячи домов местных жителей. За тот же период в Одесской области удалось вернуть свет в 22,6 тысячи домов после вражеских обстрелов.

Между тем в Донецкой области за 7 и 8 марта специалисты энергокомпании вернули электричество в 9 тысяч домов. Кроме того, в Киевской области удалось восстановить свет в 1,1 тысячи домов после вражеских атак. Несмотря на опасность специалисты энергокомпании продолжают работать, как только военные предоставляют разрешение на проведение работ.

За последние две недели энергетики компании ДТЭК вернули свет более 100 тысячам семей Одесской области, чьи дома были обесточены в результате атак по энергетическим объектам области.