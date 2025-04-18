За четыре дня энергетики вернули свет 35 тыс. семей после обстрелов, - ДТЭК

С начала недели энергетикам ДТЭК удалось вернуть свет более 35 тыс. семей Днепропетровщины и Донетчины, чьи дома были без электричества из-за российских обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что вражеские удары по Днепропетровщине не стихают. В частности, страдает как юг региона, приближенный к зоне боевых действий, так и другие районы области.

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Здесь с 14 по 17 апреля энергетики смогли вернули свет в почти 11 тысяч домов в 10 населенных пунктах области.

В то же время Донецкая область продолжает оставаться центром наиболее активных боев. Постоянные вражеские обстрелы разрушают сети и энергооборудование. Несмотря на крайне тяжелую ситуацию с безопасностью, с начала недели энергетикам удалось вернуть свет в обесточенные дома в 29 населенных пунктах. Электричество восстановили для более 24 тысяч семей прифронтового региона.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, на прошлой неделе энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось полностью или частично восстановить электроснабжение 24 населенным пунктам и вернуть свет в дома 75,5 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей.