Около 300 млн грн. фактически украдены из карманов киевлян только за один 2022 год. Столичные коммунальщики нагрели руки на завышении потерь, входящих в тариф на транспортировку тепловой энергии.
Такие выводы можно сделать из результатов экспертиз Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, фигурирующих в одном из судебных дел, информирует "Закон и бизнес".
По оценкам экспертов рынка, которые проанализировали выводы КНИИСЭ №№11455/23-72 и 21363/23-72/21364/23-71, оператором теплосетей в тарифы на транспортировку тепловой энергии включена практически в 10 раз большая сумма, чем фактические потери при передаче тепла по трубопроводам. Эти, повышенные в 2020 году почти в 4 раза, тарифы были утверждены распоряжениями КГГА от 23.04.2020 №636 (в дальнейшем тарифы на транспортировку выросли еще почти вдвое).
В то же время городские власти требуют от правительства компенсации разницы в тарифах, подчеркивая, что долг перед столицей составляет 6,8 млрд грн. Следовательно, либо в КГГА не знают о том, как сформированы тарифы, в частности, на транспортировку тепловой энергии, либо покрывают тех, кто сидит на "золотой" трубе теплоснабжения.
Учитывая это возникает вопрос, почему в КГГА не обращают такое же внимание на составляющие, которые за 3 года обусловили рост тарифов "Киевтеплоэнерго" на транспортировку теплоэнергии более чем в 8 раз — с 90 грн./Гкал в 2019 году до 668 грн./Гкал в 2022 году.
Так же на этот вопрос должны обратить внимание и правоохранительные органы - как с учетом защиты интересов граждан, так и расходов собственных ведомств, которые платят повышенную цену "Киевтеплоэнерго" за поставки тепловой энергии. Ведь, возможно, речь идет уже не о сотнях миллионов, а миллиардах гривень, переплаченных за коммунальные услуги по отоплению.
Зато во время войны граждане не ожидают, что один враг нападет извне, а внутри страны будет внутренняя битва за справедливость с другим врагом. Между прочим, по словам источников в судебных органах, столичные чиновники не гнушаются давить на судей в спорах о взыскании долгов, апеллируя именно к тому, что деньги крайне нужны на отопительный сезон.
Как стало известно "ЗиБ" из собственных источников, сейчас принимаются меры по возбуждению уголовного производства с целью возвратом переплаченных средств и наказания должностных лиц "Киевтеплоэнерго" и чиновников из КГГА, которые нагревают руки на теплоснабжении.