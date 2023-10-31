Оператором теплосетей в тарифы на транспортировку тепловой энергии включена практически в 10 раз большая сумма, чем фактические потери при передаче тепла по трубопроводам.

Около 300 млн грн. фактически украдены из карманов киевлян только за один 2022 год. Столичные коммунальщики нагрели руки на завышении потерь, входящих в тариф на транспортировку тепловой энергии.

Такие выводы можно сделать из результатов экспертиз Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, фигурирующих в одном из судебных дел, информирует "Закон и бизнес".

По оценкам экспертов рынка, которые проанализировали выводы КНИИСЭ №№11455/23-72 и 21363/23-72/21364/23-71, оператором теплосетей в тарифы на транспортировку тепловой энергии включена практически в 10 раз большая сумма, чем фактические потери при передаче тепла по трубопроводам. Эти, повышенные в 2020 году почти в 4 раза, тарифы были утверждены распоряжениями КГГА от 23.04.2020 №636 (в дальнейшем тарифы на транспортировку выросли еще почти вдвое).

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В то же время городские власти требуют от правительства компенсации разницы в тарифах, подчеркивая, что долг перед столицей составляет 6,8 млрд грн. Следовательно, либо в КГГА не знают о том, как сформированы тарифы, в частности, на транспортировку тепловой энергии, либо покрывают тех, кто сидит на "золотой" трубе теплоснабжения.

Учитывая это возникает вопрос, почему в КГГА не обращают такое же внимание на составляющие, которые за 3 года обусловили рост тарифов "Киевтеплоэнерго" на транспортировку теплоэнергии более чем в 8 раз — с 90 грн./Гкал в 2019 году до 668 грн./Гкал в 2022 году.

Так же на этот вопрос должны обратить внимание и правоохранительные органы - как с учетом защиты интересов граждан, так и расходов собственных ведомств, которые платят повышенную цену "Киевтеплоэнерго" за поставки тепловой энергии. Ведь, возможно, речь идет уже не о сотнях миллионов, а миллиардах гривень, переплаченных за коммунальные услуги по отоплению.

Зато во время войны граждане не ожидают, что один враг нападет извне, а внутри страны будет внутренняя битва за справедливость с другим врагом. Между прочим, по словам источников в судебных органах, столичные чиновники не гнушаются давить на судей в спорах о взыскании долгов, апеллируя именно к тому, что деньги крайне нужны на отопительный сезон.

Как стало известно "ЗиБ" из собственных источников, сейчас принимаются меры по возбуждению уголовного производства с целью возвратом переплаченных средств и наказания должностных лиц "Киевтеплоэнерго" и чиновников из КГГА, которые нагревают руки на теплоснабжении.