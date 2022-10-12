Украинцы пережили одни из самых страшных дней с начала полномасштабной войны. Россияне по всей нашей стране кровожадно обстреляли жилые дома, парки, исторические памятники, энергетическую и транспортную инфраструктуру ракетами и боевыми дронами, надеясь запугать закаленный войной украинский народ.

Позор российской армии на поле боя, которую увидел весь мир, не оставляет путинским военным преступникам ничего другого как подло отыгрываться на мирном населении. И это тоже все видят.

За последние два дня произошла самая масштабная атака на энергосистему Украины за все время войны. От обстрелов пострадала почти треть всех энергоблоков. Рашисты пытались поразить по всем цепочкам системы: теплоэлектростанциям и теплоэлектроцентралям, подстанциям, линиям электропередач.

Видео дня

Десятки ракет попали в энергетические объекты в 11 областях и городе Киеве. Электроснабжение было нарушено практически по всей стране. На западе и востоке электростанции были атакованы несколько раз.

Некоторые жители многоэтажек даже придумали ставить днем на светлом месте солнечные панели на 50 ватт вместе с аккумуляторами. Вечером такой заряд позволяет обеспечить светом одну комнату и даже подзарядить телефоны

Несмотря на это, энергетикам, специалистам оператора объединенной энергосети - "Укрэнерго" и местных облэнерго удалось за пол дня восстановить энергопитание почти на всей территории Украины.

Более сложная ситуация сейчас на Львовщине, Винниччине и Днепропетровщине, где агрессоры вывели из строя многие подстанции. Постепенно электропитание возвращается, однако здесь вводятся режимы тотальной экономии.

Украинские энергетики демонстрируют чудеса героизма и профессионализма, за что все украинцы им очень благодарны!

Эксперты говорят, что если бы кто-то из наших европейских соседей оказался в таких условиях, то по всей стране произошел бы масштабный блэкаут, который бы длился неизвестно сколько. Именно поэтому европейские партнеры отнеслись с пониманием к тому, что после ужасных ударов по энергетике, Украина прекратила экспорт электроэнергии в Европу, направил нужную энергию внутренним потребителям.

Наша страна была вынуждена перейти к применению графиков аварийного отключения бытовых потребителей и предприятий. При этом, это не касается объектов критической социальной инфраструктуры. Сейчас графики введены в Киеве и центральных областях Украины. Это необходимо для того, чтобы снижать нагрузку в сети и проводить ремонты поврежденных объектов.

Чтобы уменьшить аварийные отключения, украинцев призвали снизить потребление во время утренних (с 7 до 11 часов) и вечерних пиков (с 17 до 23 часов) нагрузки.

Конечно, это не значит, что нужно сидеть в темноте. Просто в указанное время не нужно включать мощные электроприборы. Например, перенести стирку на ночные часы, уменьшить частоту использования электрочайников, выключить на пару часов теплый пол.

Не стоит забывать, что поставки электроэнергии даже с временными ограничения стоят нашим энергетикам чрезвычайных усилий

Также не стоит вечером демонстрировать чудеса домашней эффективности, которые не успели сделать за день: одновременно пылесосить, гладить и мыть в машинке посуда. А заряжать телефоны, павербанки и аккумуляторные фонари можно спокойно ночью.

Те, у кого нет газовой плиты, должны создать запас пищи, не требующий подогрева: многочасовое ограничение можно, например, пережить и с бутербродом. Вместо холодильника часть продуктов можно держать на балконе, потому что к нам уже снова возвращаются холода.

Некоторые жители многоэтажек даже придумали ставить днем на светлом месте солнечные панели на 50 ватт вместе с аккумуляторами. Вечером такой заряд позволяет обеспечить светом одну комнату и даже подзарядить телефоны. А главное - энергия солнца бесплатна.

Если темные вечера без любимого телевизора угнетают и наводят печаль, можно почитать книгу. Современные подсвечивающие лампы на аккумуляторах позволяют читать не под свечой, а с комфортом. Наконец украинцы могут зажечь свечи, которые так долго запасали последние месяцы.

Семьи с детьми могут наконец вспомнить, как проводить время без гаджетов, достав с полок настольные игры, или предложив разнообразные задания на воображение. Можно вспомнить стихи, или спеть любимую песню, что точно поможет справиться со скукой во время отключения света.

Пока на улице нет морозов, согреться можно благодаря теплой одежде и одеялам.

На случай долговременных энергоперебоев зимой, нужно обдумывать более серьезные меры – как альтернативное отопление или даже другое жилье, о чем уже много было сказано.

Местные власти должны вернуть в населенные пункты практику вечерней светомаскировки и по возможности выключать уличное освещение

Граждане не должны ждать, что за них кто-то решит все проблемы, каждый на своем месте должен подготовиться к возможным форс-мажорам.

В нынешнее сложное время украинцам надо научиться самостоятельно разумно ограничивать свое потребление, чтобы не сидеть часами без света из-за аварийных отключений.

Стоит признать, что нынешний тариф на электроэнергию для населения 1,68 гривень за киловатт / час искусственно занижен и не поощряет экономить. Цена на свет по-сути не повышалась с 2017 года, и правительство пообещало держать тариф до конца войны.

В то же время в Европе на фоне энергетического шантажа России за последний год наблюдается рекордный рост цен на электроэнергию - в несколько раз. Например, в Германии бытовые потребители платят 0,45 евро за киловатт/час, а это почти двадцать гривень по нынешнему курсу. В Британии – 0,59 фунтов, что эквивалентно 24 гривнам. В странах Восточной Европы – до 0,3 евро, то есть 12 гривень за киловатт / час.

Не стоит забывать, что поставки электроэнергии даже с временными ограничения стоят нашим энергетикам чрезвычайных усилий. Сплошь и рядом ремонты электрооборудования происходят в режиме 24 часа на 7 дней и под постоянным риском очередного ракетного обстрела. Иногда за нашу комфортную жизнь герои-энергетики отдают свое.

Скорее всего, рашисты будут продолжать обстрелы наших городов, поэтому граждане нашей страны должны с пониманием отнестись к временным ограничениям энергоснабжения. Местные власти должны вернуть в населенные пункты практику вечерней светомаскировки и по возможности выключать уличное освещение. Рестораны, кафе, магазины и торговые центры должны также убирать лишнее освещение для приманки клиентов. Сейчас важнее зажигать на поле боя.

Когда угроза от подлых российских ударов исчезнет и национальная экономика восстановится, мы вернемся к комфортным и стабильным условиям жизни. А пока, экономия, находчивость и вера в победу над врагами должны стать нашими постоянными "друзьями".

Анна Бредихина