Всего за восемь месяцев 2024 года ДТЭК инвестировал в ремонты и восстановление теплоэлектростанций более 2,1 млрд грн собственных средств.

С начала 2024 года компания ДТЭК инвестировала более 2,1 млрд грн собственных средств в ремонт и восстановление поврежденных в результате российских обстрелов теплоэлектростанций. Об этом говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что готовясь к следующему отопительному сезону усилия энергетиков направлены на восстановление мощностей, которые были повреждены или разрушены во время массированных обстрелов.

Всего за восемь месяцев 2024 года ДТЭК инвестировал в ремонты и восстановление теплоэлектростанций более 2,1 млрд грн собственных средств.

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"Энергетика и, в частности, тепловая генерация, продолжает оставаться приоритетной целью оккупантов. Поэтому мы не имеем другого выбора и продолжаем делать все возможное, чтобы не дать реализовать планы врага. И чтобы украинцы оставались как можно больше времени со светом и теплом. Но разрушения от обстрелов настолько масштабные, что будем восстанавливать мощности к отопительному сезону, в течение зимы и в последующие годы", - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Всего в этом году компания планирует вложить в ремонты и восстановление ТЭС около 3,9 млрд грн.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 17 млрд гривен собственных средств в украинские шахты.