Одной из основных причин блокирования в парламенте закона о достройке Хмельницкой АЭС является позиция многочисленных частных производителей электроэнергии, которые намерены заработать на "распределенной генерации" и опасаются конкуренции со стороны государственного Энергоатома.

Об этом говорится в статье издания РБК Украина.

"Понятно, что с достройкой новых блоков ХАЭС угроза убытков для владельцев небольших газогенерирующих станций возрастает. Лоббистами энергоинвесторов пропитаны все фракции Рады, даже некоторые депутаты имеют собственный интерес в таком бизнесе. Поэтому первая версия заключается именно в лоббистской попытке законодательного блокирования крупного конкурента", - говорится в статье.

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Фронтменом в противодействии развитию атомной энергетики выступает фракция "Голос", которая к тому же стремится таким образом поправить свой рейтинг, колеблющийся у отметки в 0%, отмечает издание.

"Партия "Голос" зашла в парламент, едва пересекая 5%-й проходной барьер с результатом 5,82%. С того времени самая маленькая фракция ВР пережила череду скандалов, самоустранение узнаваемых лидеров, отток части депутатов. Рейтинг партии сейчас, если верить социологическим исследованиям, колеблется около нуля. Поэтому вполне логичным является поиск какой-то громкой темы, на которой можно было бы построить электоральную реконкисту", - пишет издание.

Впрочем, говорится в статье, выбор как самой темы, так и времени старта был крайне неудачным.

"Когда электроэнергия становится для общества витальной ценностью, то публичное противодействие построению новых энергообъектов мало похоже на политический трамплин. Скорее на гвоздь в гробу политической карьеры", - говорится в тексте статьи.