В ожидании "жаркой" зимы. Сколько будет стоить газ и "коммуналка"

В Украине второй месяц подряд растут цены на газ. Вслед за ними повышается "коммуналка". УНИАН разбирался, почему это происходит и что будет со стоимостью голубого топлива зимой.

В Украине стартовал отопительный сезон. Газовые хранилища переходят в режим отбора газа. Голубого топлива страна накопила рекордно много (если сравнивать с цифрами последних десяти лет) - 28,4 млрд кубометров. Правда, треть этого «рекорда» - заслуга иностранных арендаторов хранилищ, для которых Оператор газотранспортной системы Украины создал весьма привлекательные условия хранения газа в ПГХ в режиме «Таможенного склада». Тем не менее, газа должно хватить для прохождения зимы, и это радует. Но есть и чему огорчаться: с завершением летних «газовых» каникул стала резко расти цена топлива, а значит – и тарифов на «коммуналку».

Рыночные предложения

Все поставщики газа пересмотрели свои цены и в ноябре рост составил в среднем по рынку 25% - от 6,0 до 8,96 гривни за кубометр. Разница в цене газа у различных поставщиков достигает 35%. Основное объяснение этому заключается в том, какой ресурс поставщик приобрел для своих клиентов.

В «Нафтогазе» поясняют, что «изменения цен на газ в ноябре обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо».

В Ассоциации поставщиков энергоресурсов также отмечают, что рост цены - это традиционный тренд на европейских рынках накануне отопительного сезона. В частности, за последний месяц (с 25 сентября по 25 октября) котировки day-ahead на европейском хабе TTF выросли на 32,8%. Учитывая, что в основе расчета украинских цен лежат импортные паритеты, стоимость газа перед наступлением холодов также растет и процесс продолжится до конца года, прогнозируют в Ассоциации.

«Мы видим, что цена на газ растет, уже сегодня она больше 180 долларов (на европейском хабе). И очевидно, что такой тренд будет продолжаться до зимы, или до окончания зимы. Думаю, что эра дешевых энергоресурсов, которая началась весной этого года, проходит. Говоря дипломатично, цены будут на таком среднем уровне и достаточно стабильными», - заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Он подчеркнул, что в Украине «происходит либерализация рынка газа»: «Это всегда хорошо для компаний, но не всегда хорошо для потребителей, если нет достаточной конкуренции».

«Бумажная» конкуренция

Судя по цене, конкуренцией на нашем газовом рынке не пахнет. Но в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, уверяют в обратном.

По словам члена НКРЭКУ Оксаны Кривенко, благодаря открытию рынка газа, украинцы могут выбирать поставщика как продукты в магазине - по самой выгодной цене. Количество трейдеров растет и продолжит увеличиваться, уже сейчас их около 300.

«Какие изменения получил потребитель с открытием рынка газа? Первое – широкий круг поставщиков. Раньше потребители знали только поставщиков по специальным обязательствам (таким обладал «Нафтогаз», но теперь оно не действует, – УНИАН). Сегодня потребители знают, что можно выбирать как в магазине - по привлекательной цене», - отметила Кривенко.

Она подчеркнула, что на рынке газа появились новые продукты, которые отличаются условиями оплаты, периодами поставки и другими бонусами от поставщиков.

В Ассоциации поставщиков энергоресурсов уточняют, что наиболее активные поставщики предложили клиентам по 2-3 тарифных предложения, тогда как в европейских странах каждый поставщик предлагает в среднем клиентам порядка 5 тарифов. В Ассоциации ожидают, что уже к концу следующего года и украинцы будут иметь более широкий выбор предложений.

Кроме того, упростились процедуры взаимодействия поставщика и клиента - для смены газопоставляющей компании теперь все документы оформляются онлайн.

Вот только возможность выбирать поставщика не сбивает цены на газ. Почему?

«Правила» рынка

Как отмечает эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев, дело в том, что в Украине, в соответствии с методикой определения цены на газ, ориентиром является паритет импорта. Оптовая цена газа внутри страны устанавливается, исходя из ситуации и рыночной конъюнктуры, которые на данный момент сформировались в Европе. Ближайший к Украине газовый хаб расположен в Нидерландах – TTF, к нему и привязаны котировки.

«Это не означает, что именно по такой цене газ закупается, просто данная котировка является базовой при определении цены газа в оптовом сегменте рынка внутри страны. Данная котировка – спотовая. То есть, поставки - не долгосрочные контракты, а разовые, по состоянию на данное конкретное время. Как следствие – цены на таких хабах очень сильно подвержены сезонному фактору. В течение лета, когда спрос на газ низкий, котировки минимальные, но, когда спрос растет, они - максимальные. Сейчас как раз начинается рост котировок, они будут подниматься с начала отопительного сезона, с ноября, по меньшей мере, до февраля. Порой процесс идет до марта. Все зависит от «качества» зимы. Насколько вырастут котировки в течение этого времени очень сложно сказать. В данном вопросе важен спрос. По состоянию на сегодня, потенциал для роста таков, что максимальные котировки, скорее всего, будут ниже, чем в прошлом году, – примерно на 15%, может, даже больше. И потому, что в этом сезоне нет форс-мажорных обстоятельств, связанных с возможным прерыванием транзита газа через территорию Украины. Когда они были, на них очень многие играли. Спрос на газ будет меньше на фоне коронакризиса и ожидания в Европе очередной теплой зимы. То есть, приблизительно, если в прошлом году куб газа стоил 10 гривен, то в нынешнем отопительном сезоне цена даже может быть ниже. Оптовая стоимость будет, примерно, 7 гривен за куб, не выше», - спрогнозировал эксперт.

Рябцев также рассказал еще об одном «газовом» нюансе. Он связан с хранилищами топлива. По его словам, основные запасы, в первую очередь, «Нафтогаза», были созданы в преддверии прошлого отопительного сезона. С того времени они не были реализованы. НАК тогда закупала объемы на случай не подписания контракта с «Газпромом». Важно было создать резерв, чтобы нормально пройти зиму. Газ приобретался по цене, намного выше нынешней. Топливо и сейчас лежит в хранилищах (на данный момент его реализовывать не выгодно).

«Именно поэтому у нас такие высокие объемы газа в хранилищах, рекордные за последние десять лет. К тому же, не весь газ в хранилищах принадлежит «Нафтогазу». Сейчас в стране открыт оптовый рынок, и ПХГ активно арендуются. Таких трейдеров много, они газ хранят, в надежде получения прибыли. И не факт, что он будет реализован на украинском рынке. В этой связи заявления Кабмина, что созданы супер-запасы, мягко говоря, не соответствуют действительности», - отметил Рябцев.

Что касается цен на газ на внутреннем рынке, то, по словам эксперта, у всех поставщиков они выше, чем у «Нафтогаза». И связано это с тем, что в распоряжении НАК практически весь ресурс внутренней добычи – 15 млрд кубометров газа в год от «Укргаздобычи».

«Это топливо, безусловно, по цене намного ниже паритета импорта. Поэтому «Нафтогаз» и отвоевывает как можно большую долю розничного сегмента рынка, где он раньше занимал всего 2%. Теперь, когда рынок открылся, ресурс «Нафтогаза» составляет очень серьезную конкуренцию газсбытам. И сравнение цен свидетельствует, что НАК, как правило, продает ресурс существенно дешевле. Это не нравится другим игрокам, сейчас очень серьезно идет борьба за розничный сегмент, но пока «Нафтогаз» побеждает. В краткосрочной перспективе такое состояние дел выгодно для потребителя, в том числе, в отношении выбора тарифных планов, но в дальнейшем, имея самую низкую цену, «Нафтогаз» получит в свои руки рыночный рычаг. Не исключено, что через несколько лет мы получим монополию. А когда государство может лишиться всех механизмов влияния на политику компании, никогда подобное не приводило к хорошим результатам», - подытожил эксперт.

Хоть в нашей стране и заработал рынок газа, пока украинцам это ничего существенно положительного не принесло. Реальных изменений стоит ждать только тогда, когда власть создаст условия для зарождения реальной, а не формальной конкуренции. Ведь формальная конкуренция не подразумевает конкуренцию ценовую.

Нана Черная

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