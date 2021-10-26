Большинство городов Украины могут уменьшить тарифы на тепло почти на половину, считает глава правительства.

Большинство городов Украины могут уменьшить тарифы на тепло почти на половину, если проведут модернизацию сетей.

Об этом на брифинге по результатам рабочей поездки в Кировоградскую область заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Во многих городах Украины потери достигают более 40%, в некоторых – 50-60%. То есть, понимаем, что половина платежки - потери тепла на сетях, на поставке", - сказал он.

Также глава правительства добавил, что с помощью широкого внедрения мероприятий по энергоэффективности Украина сможет в дальнейшем обеспечить свои потребности в газе вследствие собственной добычи.

Читайте такжеЭксперты дали несколько советов, как не заправиться "бодягой" на АЗС"Если мы осуществим все меры по энергоэффективности, украинского газа с поднятием 5-10% в год будет полностью хватать для украинского потребления", - утверждает он.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

Автор: Дмитрий Шварц