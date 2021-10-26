Большинство городов Украины могут уменьшить тарифы на тепло почти на половину, если проведут модернизацию сетей.
Об этом на брифинге по результатам рабочей поездки в Кировоградскую область заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Во многих городах Украины потери достигают более 40%, в некоторых – 50-60%. То есть, понимаем, что половина платежки - потери тепла на сетях, на поставке", - сказал он.
Также глава правительства добавил, что с помощью широкого внедрения мероприятий по энергоэффективности Украина сможет в дальнейшем обеспечить свои потребности в газе вследствие собственной добычи.
Читайте такжеЭксперты дали несколько советов, как не заправиться "бодягой" на АЗС"Если мы осуществим все меры по энергоэффективности, украинского газа с поднятием 5-10% в год будет полностью хватать для украинского потребления", - утверждает он.
Как сообщал УНИАН, 30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.