Энергосистема Украины потеряла 9 ГВт мощностей, что составляет около половины пикового потребления электроэнергии зимой.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в телеэфире.

"Украинская энергетика потеряла 9 ГВт установленной мощности. Это около половины того, что нам потребуется зимой. Прошлой зимой максимум у нас был 18 ГВт. То есть потери очень существенные. И по характеру разрушений, которые мы сейчас имеем, это конечно беспрецедентная история", - сказал он.

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Сахарук добавил, что никогда в истории не было такого, чтобы было потеряно такое значительное количество мощностей тепловых и гидроэлектростанций.

Чтобы максимально подготовиться к зиме ДТЭК ведет переговоры с около 10 странами, чтобы получить от партнеров оборудование с закрытых электростанций в Восточной Европе.

"Это поможет, но этого будет недостаточно, нужно также покупать новое оборудование. Сейчас активно размещаются заказы на оборудование, которое необходимо установить, и турбины, и генераторы, и трансформаторы, и автотрансформаторы", - добавил Сахарук.

Напомним, в этом году ДТЭК планирует инвестировать почти 4 млрд гривен в ремонты и восстановление ТЭС, пострадавших от вражеских обстрелов. Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС компании были обстреляны врагом более 180 раз.