Компания поддерживает Вооруженные силы необходимым на фронте принадлежностями, автомобилями и собственно электроснабжением.

Группа ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России направила на поддержку Вооруженных Сил Украины и гуманитарные цели 800 млн гривен, сообщили в компании.

ДТЭК покупал оснащение для украинских военных: бронежилеты, квадрокоптеры, портативные рации, автотранспорт. Предприятия регулярно передавали теплую одежду, медикаменты и продуктовые наборы. Вся помощь защитникам Украины оказывается в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

За все время полномасштабного вторжения ДТЭК передал военным почти 200 автомобилей из собственного автопарка, а также продолжает на регулярной основе закупку и передачу пикапов.

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ДТЭК тесно сотрудничает с органами власти, обеспечивая приборами освещения, генераторами, системами очистки воды. Вместе с Фондом организуется передача помощи в регионы.

Также с самого начала войны ДТЭК предоставил бесплатную электроэнергию военным, больницам и объектам критической инфраструктуры в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Всего с 24 февраля компании ДТЭК предоставили более 100 учреждениям критической инфраструктуры бесплатную электроэнергию на почти 350 млн гривен.

Всего с начала войны бизнесы акционера, его фонд и ФК Шахтер направили на помощь Украине и украинцам свыше 4,1 млрд грн, и каждый день эта цифра растет.