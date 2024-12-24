Эксперт предупреждает, что такой уровень задолженности представляет серьезную угрозу для всей энергетической системы Украины.

Задолженность государственного предприятия Укрэнерго, связанная с оплатой за зеленую энергетику, за последний год достигла критической отметки в более 30 миллиардов гривен. Об этом заявил Святослав Павлюк, директор Ассоциации энергоэффективные города Украины.

"Мы имеем ситуацию при которой сейчас в Укрэнерго с их доплат всем и вся, особенно за зеленую энергетику, особенно за зеленый тариф, уже достигли там за 30 миллиардов гривен и это рост за год. Это просто безумие", – подчеркнул Павлюк.

Эксперт предупреждает, что такой уровень задолженности представляет серьезную угрозу для всей энергетической системы Украины: "И так система работать не может. В какой-то момент вам надо будет платить за какие-то материалы, надо будет платить за какие-то зарплаты, а их не будет откуда платить".

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Павлюк отметил, что нынешняя ситуация держится благодаря значительной международной помощи.

Ранее председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков заявил, что задолженность перед производителями из возобновляемых источников энергии по разным оценкам составляет 35-38 млрд грн. По его словам, такие долги негативно влияют на дальнейшие планы по строительству зеленых электростанций в Украине.