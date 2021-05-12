Наливайченко отметил, что Украина уже потратила 1 млрд грн на электроэнергию из страны-агрессора.

Украина снова начала напрямую импортировать электроэнергию из России.

Об этом сообщил народный депутат Валентин Наливайченко в Facebook.

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"Только 5 дней прошло с визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину, а украинским чиновникам хватило наглости возобновить прямые закупки электротока из Российской Федерации", - написал он, отметив, что 11 мая вечером была запланирована поставка электричества из страны-агрессора - 100 МВт.

Наливайченко отметил, что Украина уже потратила 1 млрд грн на электроэнергию из страны-агрессора.

При этом на сайте Оператора объединенной энергосистемы - госкомпании «Укрэнерго» по состоянию на 14.00 12 мая нет соответствующих данных об импорте электроэнергии из России или Беларуси.

Что этому предшествовало

Украина 1 февраля 2021 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России из-за дефицита электричества в пиковый зимний период.

В январе 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после почти девятимесячного запрета регулятора.

В марте президент Украины Владимир Зеленский поддержал ограничение импорта электроэнергии из России и Беларуси, в связи с чем поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову представить проекты соответствующих решений.

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Автор: Анна Бредихина