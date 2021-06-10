Только Верховная Рада Украины может разрешить проблему многомиллиардной задолженности между участниками рынка природного газа, накопленной за период действия ПСО (специальных обязательство по поставкам природного газа), в частности депутаты могут сделать это приняв законопроект №3508-д.

Об этом заявил первый заместитель главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов в ходе форума Ukrainian Gas Open.

"Сейчас в парламенте рассматривается законопроект №3508-д, который предлагает, по нашему мнению, оптимальное разрешение проблемы взаимных задолженностей", – сказал он.

Нацвин-Степанов заверил, что поставщики энергоресурсов готовы выходить с коммерческими предложениями для предприятий ТКЭ и ТЭЦ, однако последние после отмены ПСО обрели свободу выбора поставщика лишь де-юре.

"К сожалению, тепловики пока не могут уйти с орбиты "Нафтогаза" из-за многомиллиардных долгов, накопленных перед НАКом за время действия ПСО. Главная проблема тут – производители тепла не имеют ресурса для их погашения, так как долги возникли по причине экономически необоснованных тарифов и неэффективного госрегулирования", – отметил заместитель главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов.

В Ассоциации уверены, что одни необоснованные долги можно нейтрализовать по взаимозачету, а другие обоснованные долги – реструктуризировать на 10 лет, штрафы и пени – необходимо списать.

"В результате принятия законопроекта №3508-д выиграют все: и "Нафтогаз", который сможет навести порядок в своей финансовой отчетности; и тепловики, которые смогут стать полноценными участниками рынка газа; и органы местного самоуправления, которые смогут направить средства на ремонт сетей и модернизацию коммунального хозяйства", – указал эксперт.

Присутствовавшие на форуме Ольга Бабий, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и Елена Кондратенко, президент Ассоциации "УкрТЭЦ", поддержали позицию Ассоциации. Они выразили уверенность, что скорейшее принятие Верховной Радой законопроекта №3508-д необходимо для полноценного функционирования рынка газа.

Напомним, проект закона Украины №3508-д призван урегулировать накопленную за период действия ПСО (специальных обязательство по поставкам природного газа) задолженность субъектов рынка перед "Нафтогазом Украины", общий объем которой по состоянию на 1 мая 2021 превысил 100 млрд грн.

2 июня Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВРУ принял решение поддержать законопроект №3508-д за основу и в целом.

8 июня Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Конгрессе местных и региональных властей, высказался в поддержку предложения о погашении долгов предприятий теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом Украины" за счет средств государственного бюджета.

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Автор: Иван Бойко