В ноябре средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на Рынке на сутки вперед составила 1 536,25 гривни за МегаВатт.

Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на "Рынке на сутки вперед" в ноябре составила 1 536,25 гривни/МВт, что на 16,2% больше, чем в октябре этого года и на 12,3% больше, чем в ноябре 2019 года.

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Об этом говорится в отчете госпредприятия "Оператор рынка".

Сообщается, что средневзвешенная цена электроэнергии на Рынке на сутки в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) выросла на 17% по сравнению с октябрем, до 1 527,09 гривни/МВт-ч.

Средневзвешенная цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове (Закарпатская, Ивано-Франковская и Львовская области) выросла на 8%, до 1 633,29 гривни/МВт-ч.

Что этому предшествовало

26 ноября новоназначенный и.о. министра энергетики Юрий Бойко заявил, что одним из важных вопросов в секторе энергетики является пересмотр с 2021 года действующего механизма перекрестного субсидирования, по которому население получает электроэнергию по льготной цене.

По его словам, по состоянию на ноябрь бытовой потребитель платит за электрическую энергию 1 копейку, поскольку действующий тариф покрывает только расходы на транспортировку.

Справка УНИАН

В Украине цена на электроэнергию для населения составляет 90 копеек за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого - 168 копеек за кВт-ч и остается неизменной с 2017 года.

Цены для бытовых потребителей не растут благодаря механизму спецоюбязательств (ПСО), возложенному на энергогенерирующие компании.

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Автор: Игорь Орел