Дмитрий Шварц

Президент Украины Владимир Зеленский и правительство сумели убедить местные власти не повышать тарифы на тепло и горячую воду. Как заявил глава государства, к такому решению пришли на совещании с мэрами и руководством госхолдинга «Нафтогаз Украины».

Вопрос коммунальных тарифов был и остался одним из самых политизированных в стране. И никакой экономикой здесь не пахнет

Президент при этом призвал местные власти ответственно отнестись к этому вопросу и думать «в первую очередь об обычных людях, рядовых украинцах».

Нужно отметить, что в последнее время рядовые украинцы существенно потрепали нервы руководству страны, выходя с протестами против, мягко говоря, не совсем разумного решения – посреди зимы повышать тарифы практически на все жилищно-коммунальные услуги.

Чтобы снять общественное напряжение Кабинет Дениса Шмыгаля в пожарном порядке установил граничную цену на газ для населения в 6,99 гривень за кубометр, а также выделил 1,4 миллиарда гривень украинцам, использующим электричество для отопления.

Кроме этого, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, ограничила тариф на транспортировку газа в 1,79 гривны за кубометр.

Чиновники говорят, что эти ограничения будут действовать до конца нынешнего отопительного сезона.

А что нас ждет потом? Заход на очередной круг: скачок тарифов - рост задолженности - протесты - волюнтаристские решения властей? Этот бег по кругу можно наблюдать в Украине чуть ли не каждый год.

Вопрос коммунальных тарифов был и остался одним из самых политизированных в стране. И никакой экономикой здесь не пахнет.

Нынешняя ситуация с ценами на тепло и горячую воду вызвала сильное чувство дежавю. Один из предшественников нынешнего премьера – Владимир Гройсман – в 2019 году объявил войну так называемым «коммунальным баронам».

Похоже, что эксперимент Гройсмана нынешнему правительству явно пришелся по вкусу. Потому и решили провернуть этот трюк снова

Тогда Кабмин под его руководством установил граничную стоимость одной гигакалории теплоэнергии в размере 1400 гривен. По задумке, решение должно было сократить расходы украинцев по оплате услуг теплоснабжения и за поставки горячей воды.

Правда, Гройсман умолчал, что «банкет» должен быть оплачен средствами местных бюджетов. Именно они и компенсировали «коммунальным баронам» разницу между правительственным тарифом и экономически обоснованным. Благо бюджетная децентрализация помогла местным органам власти страны обрасти жирком, часть которого они и «спустили» на поддержание теплогенерирующих предприятий в рабочем состоянии.

Похоже, что эксперимент Гройсмана нынешнему правительству явно пришелся по вкусу. Потому и решили провернуть этот трюк снова. Но, похоже, чиновники забыли про такую мелочь, как пандемия коронавируса. А ведь она в 2020 году больно ударила не только по экономике и государственному бюджету, но и существенно сократила поступления в бюджеты муниципалитетов.

В этом году коронакризис продолжился, а к многомиллиардным потерям добавится необходимость компенсировать разницу в тарифах.

Постоянное ограничение коммунальных тарифов сдерживает развитие коммунальной сферы и портит отношения с ключевыми кредиторами нашей страны

К слову, на некоторых предприятиях, поставляющих тепло в дома горожан, из-за предыдущих решений правительства и Нацкомиссии тарифы были заморожены на уровне 2018 года и с того времени не пересматривались.

Этой зимой должны были начать действовать обновленные цены, которые хоть как-то отображают существующую экономическую реальность.

Видно, не судьба, потому придётся потерпеть до следующего отопительного сезона. Да вот только своей нынешней заморозкой цен на тепло и горячую воду правительство и президент ставят под угрозу подготовку предприятий теплокоммунэнерго к следующей зиме.

Стоит напомнить, что теплогенерирующие компании перед началом этого отопительного сезона задолжали «Нафтогазу» около 35 миллиардов гривень за потребленный газ. Не в последнюю очередь эта колоссальная сумма возникла из-за того, что тепловики предоставляли услуги по тарифам ниже себестоимости. Вряд ли стоит ожидать, что в 2021 году эта сумма сократится, скорее – наоборот.

При этом сам «Нафтогаз», являющийся монопольным поставщиком газа, всегда выбирает жесткую позицию и заставляет предприятия теплокоммунэнерго предоставлять утвержденный график погашения задолженности или же заключать договора о реструктуризации долгов. Без этого рассчитывать на получение голубого топлива не приходится.

Кроме того, у предприятий теплокоммунэнерго может не оказаться достаточно

оборотных средств, чтобы провести необходимые ремонты, а также платить растущую зарплату своему персоналу.

Планировалось, что плечо поддержки подставит парламент, где зарегистрировали сразу несколько законопроектов, которые могли бы облегчить жизнь тепловикам. Но депутаты так и не приняли ни один из них.

Есть предчувствие, что следующей зимой ощущение дежавю вновь вернется к нам. И все повторится.

Властям после тушения очередного пожара народного недовольства нужно подумать о новом испытании, которое маячит на горизонте.

Постоянное ограничение коммунальных тарифов сдерживает развитие коммунальной сферы и портит отношения с ключевыми кредиторами нашей страны. А наполнение латанной-перелатанной государственной казны грозит большими проблемами. Пора от банального популизма переходить к реформам, реальной трансформации экономики и повышению уровня жизни граждан.

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