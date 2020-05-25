Субсидии в Украине: кто и сколько денег получает

В апреле субсидию на оплату ЖКУ получили 3,4 млн граждан, а средний ее размер составил 612 грн.

В апреле 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 3,386 млн граждан, а средний ее размер составил 612,16 грн, что на 39% меньше, чем в марте.

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Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины на запрос агентства УНИАН.

Отмечается, что в апреле за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 42,62 тыс. домохозяйств, а назначена субсидия 19,19 тыс. домохозяйств.

«По данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий, в апреле 2020 года предоставлено субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 1,601 млрд грн, субсидию получали 3 386,9 тыс. домохозяйств», - сообщили в ведомстве.

Согласно данным Минсоцполитики, 1,450 млрд грн было получено субсидиантами в наличной форме, а 150,5 млн грн было получено в безналичной форме.

В пресс-службе отметили, что средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в апреле 2020 года по сравнению с мартом уменьшился на 39% - с 1 тыс. грн до 612,16 грн.

При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в городе Киеве, он составляет почти 950,37 грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики, средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине в 2019 году составил 1200 грн, размер льготы - 750 грн.

В марте 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 3,347 млн граждан, а средний ее размер составил 1 тыс. грн. Уменьшение показателей среднего размера субсидии в 1,5 раза связано с уменьшением цены на природный газ для бытовых потребителей.

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