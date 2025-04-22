Стальной фронт Ахметова передал энергетическое оборудование для K2 на 2 миллиона гривень

Высококачественные зарядные станций и генераторы в полевых условиях они стали альтернативой электросетям с автономной генерацией и бесперебойным энергоснабжением.

Метинвест от имени "Стального фронта Рината Ахметова" передал Вооруженным силам новую партию энергетического оборудования - 10 зарядных станций EcoFlow и 18 генераторов. Общая стоимость помощи - около 2 миллионов гривень. Об этом сообщается на сайте компании.

В условиях постоянных обстрелов, когда электросети повреждены или недоступны, военные полагаются на автономные источники питания: генераторы и зарядные станции.

На этот раз "Стальной фронт" передал 10 зарядных станций EcoFlow 20-му отдельному полку беспилотных систем K-2. Это портативные устройства, которые позволяют заряжать дроны, рации, планшеты, тепловизоры, и питать освещение. Также передано 18 генераторов для обеспечения генерации и стабильной работы техники, тепловых пушек и полевых медицинских пунктов.

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"Стабильное питание на фронте - это не комфорт, а необходимость, - объясняет Александр Водовиз, глава офиса генерального директора Группы Метинвест, - Дроны, системы связи, медицинское оборудование - все зависит от энергетики. Именно поэтому мы системно передаем зарядные станции, генераторы и все, что позволяет украинским воинам не терять боеспособность даже в самых тяжелых условиях."

Это уже не первая партия оборудования - "Стальной фронт" обеспечивает подразделения энергетикой регулярно, реагируя на запросы с фронта.

Инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова с начала войны системно поддерживает армию - от бронетехники и укрытий до специального оборудования и логистики. Только в 2024 году было передано более 6 тысяч единиц спецоборудования, в том числе энергетического.

Высококачественные зарядные станции и генераторы в полевых условиях стали альтернативой электросетям с автономной генерацией и бесперебойным энергоснабжением.

"Стальной фронт" - это совместная инициатива всех бизнесов Рината Ахметова, которая объединяет их помощь силам обороны Украины. На данный момент сумма, направленная Ринатом Ахметовым на поддержку Украины, превысила 11,3 млрд грн.